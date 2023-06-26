「瓦格納兵變」未影響巴赫姆特戰況　烏防長：主要反攻尚未到來

▲瓦格納叛變未對戰事產生影響，烏克蘭士兵如今還在巴赫姆特前線奮戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯軍方與攻烏主力瓦格納集團決裂，原本外界期望烏克蘭趁機反攻，但烏克蘭士兵卻透露，瓦格納兵變並未對巴赫姆特的戰事產生影響，甚至懷疑瓦格納大動作槓上俄軍只是一種障眼法。烏克蘭也否認他們如今已發動「閃電戰」反攻，不過他們有信心，烏方一旦展開反攻就會贏。

據法新社報導，巴赫姆特（Bakhmut）近期有大批傷兵從戰場上返回治療，一名在前線附近從醫的外科醫生也證實，他這幾天的病人有上升趨勢。從前線返回的26歲烏克蘭士兵納扎（Nazar）透露，「我們多數人都很清楚，俄軍們還在這裡。他們還沒走，他們還在同樣的地方。」

即使瓦格納上周末發動了戲劇性的武裝叛亂，但納扎透露，前線的戰況一點也沒有受到影響，讓不少烏克蘭士兵質疑，瓦格納叛變的消息只是俄國用來欺騙烏克蘭的障眼法，「他們在網上發布假新聞，試圖讓我們失控，因為巴赫姆特還在持續戰鬥，俄軍今天也和昨天一樣發動了襲擊」。

Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov, in an interview with American Fox News, stated that expectations regarding the counter-offensive carried out by the AFU were exaggerated. He pointed out the presence of various obstacles and circumstances in the ongoing hostilities,… pic.twitter.com/Tw1KANvxXN — Koba (@Roberto05246129) June 25, 2023

在俄軍忙於內訌時，烏克蘭趁機對俄羅斯多個領地發動了攻擊，但烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）25日卻在福斯新聞的採訪中否認烏克蘭已展開反攻，同時承認俄軍已建立「非常強大的防線」。當記者問及此次反攻是不是一次主要攻勢，或是烏克蘭發起的「閃電戰」時，列茲尼科夫連忙回答「不不不」。

他透露，在經過3周的戰鬥後，烏克蘭的反攻仍處於「某種準備行動」，不過一旦烏方全面反攻，那它一定會是成功的，「烏克蘭現在只是接近勝利的一步」。列茲尼科夫在談到烏克蘭是否會獲勝時也表示，「我的直覺是我們最後會贏得這場戰爭，因為我們是為了祖國而戰。我們今年會有某種途徑來結束戰爭。」

▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫表示，烏克蘭的反攻還未全面到來。（圖／翻攝自推特）