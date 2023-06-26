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東森網紅直播元年啟動！星港台大咖直播主快閃台中高鐵

▲▼ 東森直播網紅台中高鐵快閃活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森直播網紅台中高鐵快閃活動。由左至右為：東森集團直播電商執行長王世均、直播百貨小天王百縫阿林哥、綜藝鬼才沈玉琳以及直播天王王三郎。（圖／記者徐文彬攝）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

東森集團全面啟動直播電商，光是今年以來就已經突破5億業績，總裁王令麟也在今（26）日邀集星、港、台各地直播主一同到台中東森麗格薈慶功。執行長王世均、綜藝鬼才沈玉琳以及眾多網紅抵達台中高鐵站，一眼便看見自己出現在大型看板上，由天王吳宗憲帶領各人氣直播主，在高鐵站區向大家推薦東森嚴選好物。

綜藝大咖主持人沈玉琳26日中午12時許在台中高鐵站受訪表示，看見他本人的肖像豎立在台中高鐵站，備感榮幸，代表他們代言的商品「天選之泉鹿胎盤」在台中正式揭幕，所以今天特別在看板面前合影留念。

沈玉琳推薦東森集團嚴選商品天選之泉鹿胎盤，他透露，該產品每2分鐘就能賣出一組，而面色暗沉、想要抗老保健的，或者體力衰落、覺得自己老化，這樣的族群，「可以試試我們的天選之泉，人稱保健食品的天花板、已經到最頂了，是保健食品的勞斯萊斯！」

香港直播天后蓉蓉看見自己出現在人潮滿滿的高鐵站區笑說：「很漂亮！而且本人也很漂亮！」蓉蓉透露，會跟東森集團合作，主因便是東森是台灣最強的上市公司，產品好、價格優惠，帶給香港人健康。

▲▼ 東森直播網紅台中高鐵快閃活動 。（圖／記者徐文彬攝）

▲香港直播天后蓉蓉看見自己的看板出現在高鐵站區相當驚喜 。（圖／記者徐文彬攝）

直播天王王三郎指出，這次很開心可以跟東森一起攜手合作，他們將會負責把好的商品推薦給消費者，這次的商品「天選之泉鹿胎盤」可讓男性體力、精神更佳，女性則可以改善膚質。

直播百貨小天王百縫阿林哥表示，很開心能受邀來台中高鐵做行銷看板的揭幕，很高興東森選擇了他們，嚴選東森會把好的產品更加歸廣給大家。此時沈玉琳笑問「從現在到年底剩半年，預計賣多少？」，阿林哥自信滿滿回應「年底之前可以賣個幾萬盒！」

時尚直播小天后泡泡兒說，最好的商品要有最好的團隊，她認為東森嚴選已是電商界的龍頭，除了價格更優惠、品質也有保障，都是最棒的。她也提醒，若民眾經過看板有拍照，不要忘記拿起手機掃描看板右下方的QR Code，只要拍照、分享就送200塊東森幣！

▲▼ 東森直播網紅台中高鐵快閃活動 （圖／記者徐文彬攝）

▲時尚直播小天后泡泡兒提醒民眾，若經過看板，不要忘記拿起手機掃描右下方的QR Code。（圖／記者徐文彬攝）

東森集團直播電商執行長王世均指出，東森是從新媒體、新零售起家，集團資源整合不止線上還有線下，更加入媒體宣傳平台，就如同今天在台中高鐵站3塊看板之一，我們為「香港直播天后Ohbaby Luxury」蓉蓉、「新馬地區直播天王」王雷、「香港綜藝天王」林盛斌Bob以及大家最熟悉的憲哥。

王世均說：「我們要把這樣的訊息傳遞給所有的消費者，今年東森全面啟動，不只是海內外、台灣，我們要把最好的東森嚴選商品來帶給所有的消費者，我們也希望吸引更多的直播主來跟我們合作，把東森嚴選的商品跟品質分享給大家！」。

東森集團看準直播電商趨勢，整合旗下台灣第一新媒體ETtoday新聞雲及東森購物新零售包括線上線下集團資源， 於 2023年投入1億元資金，全面啟動《千萬直播主造星計劃》。與多位直播主攜手合作包括新加坡、馬來西亞Style Crew公司直播天王「賣魚哥王雷」、新加坡直播小天王「賣魚仔」，台灣直播天王「王三郎」、李老闆直播集團嬰幼直播天后「柒柒花媽」、美妝時尚直播天后「人妻妹紙Miya」直播百貨天王「百縫直播阿林哥」、時尚直播小天后「超A女神泡泡兒」、香港直播卡迪爾國際控股有限公司、香港直播天后Ohbaby Luxury「蓉蓉」、香港綜藝天王「林盛斌BOB」等超過50位以上，並特別邀請綜藝天王吳宗憲、綜藝鬼才沈玉琳、啦啦隊女神林襄簽下年度合作，加上業界第一的直播平台「就醬播」樂播科技執行長鄭凱陽也與東森合作，全面啟動直播電商，今年以來已經突破5億業績。

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