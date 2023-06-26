俄羅斯防長露面了！「瓦格納叛變」後急奔駐烏軍營視察

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）26日首次在「瓦格納叛亂」後公開露面。俄新社在網上秀出影片，聲稱蕭依古現在正在軍營視察參與烏克蘭戰爭的俄羅斯軍隊，打破了他此前可能被拔官的傳聞。

▲俄羅斯國防部長蕭依古在瓦格納叛變後首次露面。（圖／CFP）

綜合《衛報》與俄媒報導，蕭依古自瓦格納集團上周末發動叛亂以來一直未在公開場合露面。網傳這是因為他和瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的權力鬥爭動搖了普丁政權根本，可能已遭拘禁，但俄新社26日卻突然指出，蕭依古正在視察駐烏克蘭俄軍的情況。

從俄新社公開的影片可見，蕭依古首先與駐烏克蘭的俄軍一起乘搭戰車視察了前線情況，隨即又來到俄軍軍營聽取當前局勢、敵人行動性質以及俄羅斯執行作戰任務情況的簡報。報導稱，這是他自瓦格納兵變以來首次的公開露面，但報導沒有進一步揭露蕭依古與俄軍會面的細節。

儘管普里格津在叛變期間曾佔領俄羅斯軍事基地要求與蕭依古談判，但蕭依古始終沒有對叛亂發表任何評論。俄新社在Telegram指出，蕭依古會見了西部軍區司令尼基福羅夫（Yevgeny Nikiforov），還特別關注了軍方對駐烏士兵的全面保障。報導援引俄羅斯國防部消息稱，目前蕭依古仍在掌權。