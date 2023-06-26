劫財完「加她臉書好友」傳訊狂約　歹徒承諾還錢：妳太漂亮不能搶

▲達米安（左）搶劫安柏（右）之後，還傳訊息邀對方出來約會。（圖／翻攝當事人臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國印地安納州一名女子外出收信時，在家門口遭到搶劫，還被逼迫互加臉書好友。令人驚訝的是，歹徒離開後，竟然傳訊息邀她出來約會，「該死，妳太漂亮了，不能被搶劫」，甚至承諾會還錢。

WRTV報導，本案發生在5月某日凌晨，安柏（Amber Beraun）收信時，一名陌生男子迅速靠近並且掏出手槍，要求進入房子裡搜刮財物，但她堅決拒絕了。

於是，歹徒命令安柏交出所有現金，他收下約100美元（約新台幣3100元）後，卻突然詢問受害女子「有沒有男友」，並且逼迫對方加自己臉書好友，之後才離開。

安柏回憶，「我想，如果我在臉書上加他，他就會離開了，而且他真的離開了。」不久後，她就收到搶匪達米安（Damien Boyce）的告白私訊，於是回覆，「我相信你，夥計。我看得出來你是個貼心的人，只是日子不太好過。我知道的。」未料，搶匪話匣子大開，甚至邀請她「出來放鬆一下」。

安柏坦承，這件事讓她感到非常震驚，也開始對自己的社區和住家失去安全感，「知道人們在街上走來走去，尋找犯罪地點，這讓我有一點坐立難安。」

印第安納波利斯警察局（IMPD）表示，6月12日，達米安已經因為另一起武裝搶劫案被捕，他涉嫌對2人開槍，還用磚頭狠砸另1人頭部，特警小組到場時，甚至一度把自己鎖在建築物裡，但不久後就投降了。

達米安被指控盜竊、非法持有武器、魯莽犯罪及毆打他人等，21日又因為持槍搶劫安柏追加罪名，保釋金為7500美元（約新台幣23.2萬元）。