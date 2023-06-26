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接《流麻溝15號》怕被貼政治標籤？徐麗雯：接演就是撕掉標籤

▲▼台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，共同前往綠島拍攝「一日綠島人權課」影片。（圖／印刻文學提供）

▲台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，共同前往綠島拍攝「一日綠島人權課」影片。（圖／印刻文學提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，近來共同前往綠島，拍攝「一日綠島人權課」影片。過程中李文成問徐麗雯，是否擔心接演《流麻溝15號》而被貼上政治標籤？徐麗雯則豁達說，「我的接演就是一種撕掉標籤的行動。」陳列也帶著著作《殘骸書》，再度回到燕子口朗讀。

▲▼台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，共同前往綠島拍攝「一日綠島人權課」影片。（圖／印刻文學提供）

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▲「一歷百憂解」主持人李文成推薦《殘骸書》，提到教學時會顧慮家長反彈，不能深談這段歷史。（圖／印刻文學提供）

綠島距離台灣本島約33公里，曾有2座用於關押政治犯的監獄，分別是新生訓導處、綠洲山莊，目前這2座監獄遺址和人權紀念碑等整塊區域，合稱「白色恐怖綠島紀念園區」；而這裡也是陳列動念頭寫下《殘骸書》的起點。

陳列在2010年5月時，因人權藝術季活動到了綠島，當時園區剛成立，他與其他受難者一同見證展示區的開幕儀式，卻陷入茫然失神的悲傷中，「如果連同為白恐受難者的自己都找不到著力點，那其他人又怎麼走得進來呢？」因此他決定去理解、追尋，為他們發聲，寫下《殘骸書》。

2023年6月5日，陳列再度帶著《殘骸書》回到綠島，為了拍攝「一日綠島人權課」影片，同行者還有《流麻溝15號》女主角徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成、印刻文學拍攝團隊等。

由於陳列向來婉拒上鏡頭，到出發前仍在質疑，自己到底能做到什麼，認為任何一個導覽員說得都更詳細。但這些憂慮就在抵達綠島園區後消散，他與其他人結伴穿行「鬼門關」，在充滿教化標語的高牆間，談論白色恐怖與轉型正義；也在新生訓導處模型區，拼湊各種受苦的情境；並在人權紀念碑前，凝視每一個應該被記住的名字。

成長於不同年代、人生經驗迥異的三人，在反覆問與答間逐漸熟悉起來，在這個曾使人蒙受冤苦之地，親眼見囚牢的狹仄與悶燠，勞役路途的漫長，獄外熾烈陽光烤得每個人躁熱焦渴，室內的肅殺又卻陰森如昔，在這些還原與復舊的空間進進出出，陳列始終困惑的仍是，「到底誰決定的？是誰，決定我們要關多久，所謂刑期的『行情』標準又是什麼？」直到現在，這問題的答案仍然無解。

▲▼台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，共同前往綠島拍攝「一日綠島人權課」影片。（圖／印刻文學提供）

▲演員徐麗雯提到，接演《流麻溝15號》就是為了撕掉標籤。（圖／印刻文學提供）

而李文成則是提到教學上的自我受限，往往顧慮家長反彈，不能深談這段歷史。他也問徐麗雯，是否擔心接演《流麻溝15號》而被貼上政治標籤？而徐麗雯豁達說，「我的接演就是一種撕掉標籤的行動。」

傍晚一行人往往海邊走去，途經帶有禁閉象徵的碉堡，和傳說中的十三中隊公墓，三人不約而同安靜下來，最終抵達燕子洞外的沙灘時，所有人都被眼前的景色震懾，忍不住發出讚嘆。陳列憶起他曾在某個午後，一個人在大石下躲雨，每次都一個人來。而這場雨並沒有寫進書裡，卻在那時成就一陣清涼。

▲▼台灣作家陳列、演員徐麗雯、「一歷百憂解」主持人李文成，近來共同前往綠島，拍攝「一日綠島人權課」影片。陳列在燕子洞外沙灘上，朗讀《殘骸書》。（圖／印刻文學提供）

▲陳列在燕子洞外沙灘上，朗讀《殘骸書》。（圖／印刻文學提供）

李文成忍不住感性起來，「終於等到一部這麼好的作品，把這些殘破的故事撿拾回來。」徐麗雯也說，「台灣很有幸在殘骸變塵埃之前，陳列老師就把它留下，我會把這些殘骸當成是以後的火種。」

「一日綠島人權課」節目將於6月27日，在國家人權博物館、印刻文學、一歷百憂解臉書等網路平台，同步播出。

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