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一天爆11起謀殺案超過20死　宏都拉斯總統宣布實施宵禁

▲▼ 宏都拉斯北部城市喬洛馬（Choloma）實施宵禁，為期15天。（圖／CFP）

▲宏都拉斯北部城市喬洛馬實施宵禁，為期15天。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

中美洲國家宏都拉斯24日發生至少11起謀殺案，造成20多人喪命，總統卡蕬楚（Xiomara Castro）宣布北部兩座城市實施宵禁，民眾晚間9時至清晨4時不得外出，包括該國第二大城汕埠（San Pedro Sula）。

綜合路透、BBC等報導，北部城市喬洛馬（Choloma）的社區撞球館24日發生槍擊事件，多名武裝份子持槍掃射，造成當時在現場參加生日聚會的13人死亡及1人重傷。另外，汕埠等其他城市發生多起謀殺案，被認定與販毒集團有關。

▲▼ 宏都拉斯北部城市喬洛馬（Choloma）實施宵禁，為期15天。（圖／CFP）

光是24日一天的多起謀殺案就奪走至少20條人命。總統卡蕬楚宣布，喬洛馬即刻實施15天宵禁，民眾晚間9時至清晨4時不得外出，而汕埠的宵禁措施將於7月4日開始實施，採取上述措施是為了回應由毒梟訓練指揮的僱傭殺手所發動的恐怖襲擊事件。

早在去年12月開始，宏都拉斯部分地區就已經進入緊急狀態，當局正打擊暴力集團與地盤爭奪衝突。宏都拉斯政府表示，將向喬洛馬與汕埠所在地區增派1000名軍警人力，提供80萬倫皮拉（約新台幣100萬元）現金獎勵，以協助查明抓捕喬洛馬槍擊案的嫌犯。

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