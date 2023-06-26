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瓦格納兵變「美國早已掌握情報」　拜登與西方領袖通話強調1目標

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵「瓦格納集團」一日兵變落幕，對烏俄戰爭及國際角力產生重大影響。CNN獨家爆料白宮幕後應對過程，包括美國情報界早在六月第三周就掌握瓦格納動員跡象，而在動亂爆發後，拜登也與西方領袖通話，強調必須讓普丁可能提出的「西方干預說」沒有任何可信度。

CNN形容，俄國入侵烏克蘭的16個月以來，普丁對權力的掌控從未如此不穩。儘管美國官員長期私下爭論普丁的實際權力有多大，俄軍也在「特別軍事行動」苦苦掙扎，但他不再統治俄國或被趕下台的可能性，在華府情報或軍事計畫之中，從未被評估為「機率高」的前景。

24日，隨著瓦格納朝著莫斯科迅速推進，拜登也在白宮聽取簡報，他被官員告知，沒有跡象表明俄軍核態勢發生變化。此時，沒有太多事情是確定的，尚不清楚這將對烏克蘭戰爭造成何種影響，也不清楚俄軍是否有意願作戰。

隨後，拜登前往馬里蘭州軍事基地大衛營（Camp David），在那裡與官員召開閉門會議，評估究竟發生什麼事，以及接下來可能如何發展。美國官員都想知道，受到威脅及圍攻的普丁將如何反應。

▲▼ 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團,Wagner。（圖／路透）

▲瓦格納集團一度進逼至距離莫斯科僅200公里的地方。

CNN指出，美方一直都在密切觀察瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄國國防部之間的權力鬥爭。到了六月第三周，情報官員已有足夠信心認為，普里格津正在計畫一場對抗俄軍領導階層的重大挑戰，並向國會領袖通報上述發現。

白宮1月引述情報指出，瓦格納正在成為「與俄羅斯軍方競爭的權力中心」，但官員當時認為，普里格津爭取的是自己在烏克蘭的利益，而非整體俄羅斯目標。此外，局勢升級的速度仍在一定程度上引發混亂，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和參謀總長聯席會議主席麥利（Mark Milley）都緊急取消海外行程，留在國內應對局勢。

另據知情人士透露，25日，拜登與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲、英國首相蘇納克通話時，強調切勿讓普丁可能提出的「西方干預說」產生任何可信度。他數個月來一直告訴團隊，自己的目標是避免「第三次世界大戰」，如今向西方夥伴傳遞這個訊息，也是為了保持低調，並讓俄羅斯發生的任何事情，順其自然發展下去。

不過，對於美國官員而言，白俄羅斯為了結束危機，居中斡旋所達成的倉促協議，很難讓人相信局勢完全緩和。他們反而認為，這可能進一步強化俄國內部對於普丁領導能力的既存質疑。

▲▼俄羅斯總統普丁與瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普里格津發動兵變，卻在1天時間裡與普丁政府達成協議，迅速撤兵。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，現在斷言事態發展為時過早，但至少可以確定，「我們所看到的是非同尋常的…你們已經看到，先前沒有的裂痕出現了。」

前美國中央情報局（CIA）對俄行動負責人霍爾（Steve Hall）直言，普丁作為個人、俄羅斯領袖、甚至代表俄羅斯全國的地位削弱許多，「問題肯定比我們能夠回答的還要多，至少現在是這樣。我認為我們將深入了解一些事情的根源，但這若不用花費幾年的時間，也要花費數個月…他不可能再被視為控制俄國內部一切、堅若磐石的統治者。情況就是完全不一樣了，這對世上任何一個人而言，都是顯而易見的。」

曾任CIA分析師的民主黨眾議員史羅金（Elissa Slotkin）也認為，瓦格納兵變顯示，普丁在一開始入侵烏克蘭時，就發生了誤判，「他認為自己可以一直等待我們…他可以等我們退出、不想打仗、不想參與、無法保持團結。一年半後，他卻成為那個蹣跚、暴露自己並遇到真正問題的人，因為我們設法保持共同抵制他的全球聯盟。」

 

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