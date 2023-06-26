南韓海軍「女性禁區」終於解放！　國產潛艦明年開放女兵登艇服役

▲南韓第一艘國產的3000噸級島山安昌浩號潛艦。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球性別意識逐漸抬頭，愈來愈多女性選擇投身軍旅，包過戰機女飛官、女蛙人、女性狙擊手等，不過其實至今為止，海軍潛艦部隊幾乎見不到女性官兵的身影，潛艦成為「女性禁區」。然而，南韓島山安昌浩號潛艦將破除這項規定，選拔7名女性官兵登上潛艦，預計明年登上潛艦。

根據韓媒《朝鮮日報》，潛艦一向被視為海軍最後僅存的「女性禁區」，因為過去一般認為女兵不適合在潛艦部隊服役，不僅潛艦內部空間狹窄、較難為女性安排獨立生活空間，且研究指出女性比男性更容易罹患減壓症（潛水夫病），不過南韓海軍將打破創建以來的慣例，從明年起首度開放女兵登上潛艦。

南韓海軍關係人士今（26）日在通話中透露，軍方已在今年6月選拔7名登上3000噸級島山安昌浩號潛艦、安武艦（安昌浩2號艦）的女性官兵，她們將從明年起打破最後的「女性禁區」，登上潛水艇。

此次軍方以女副士官為徵選對象，選拔登上潛艦的7名女性官兵作為船員，最後高達22名女性官兵報名徵選，也因此軍方將原本的正取人數從4人放寬到7人，而其實南韓海軍5月也曾從3名女性軍官（大尉）選出即將登上潛艦的2人，其皆來自海軍士官學校，其中一人還完成美國海軍學院（USNA）的選拔教育課程，從美國學成歸國。

此次獲選的女性軍官、副士官將被編入海軍潛艦司令部第909教育訓練戰隊，今年結束教育訓練後，明年初就能正式成為潛艦的船員，屆時將會被分發至安昌浩號、安武號，住進潛艦船員居住區域的隔間。

報導指出，南韓是全球繼美國、澳洲、日本等國之後第14個開放女兵進入潛艦的國家，原本南韓海軍計畫在更早的時間內開放女兵編入服役，但因為潛艦空間狹窄，難以為女性官兵專門打造生活居住空間。