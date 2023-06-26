普里格津沒去白俄！瓦格納之亂後神隱超過24小時　普丁也行蹤成謎

▲普丁與普里格津在瓦格納之亂後都神隱超過24小時。（組圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯的「瓦格納之亂」24日戲劇性展開又戛然落幕，然而事件平息後，俄羅斯總統普丁和瓦格納集團首腦普里格津這2名關鍵主角都已24小時未露面，行蹤成謎。

外媒引述俄媒Meduza與RTVI指出，儘管克里姆林宮聲稱俄羅斯已和瓦格納達成協議，普里格津撤兵後將不會被起訴，並將動身前往白俄羅斯，但普里格津現在的行蹤卻是個謎。白俄稱他們不清楚普里格津目前身在何處，就連普里格津的新聞團隊也無法聯繫上他。

普里格津最後一次公開露面是在6月24日晚間。當時，他乘坐一輛休旅車離開俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），而當地民眾則熱烈歡呼、夾道歡送，甚至還有人隔著車窗與他握手。不過報導稱，沒有跡象表明他已按照克宮安排前往白俄。

▲普里格津離開頓河畔羅斯托夫時受當地民眾夾道歡送。（圖／CFP）

普里格津的最後一條Telegram訊息是指示瓦格納集團撤兵，以避免流血事件發生。然而，他自24日在俄軍南部軍區總部發布影片，要求與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）等軍方高層談判後，就一直沒有在網上露面，而是以語音訊息發布所有對外聲明。

與此同時，普丁自24日發表電視演說後也一直沒有露面。此前，有網友追蹤全球航班動態發現，普丁的一架專機在當地24日下午2點突然升空，質疑普丁可能已逃離莫斯科，也有人推測普丁已躲入他的「秘密地堡」中，不過相關傳聞卻遭克宮火速否認，強調普丁還在莫斯科處理公務。

Meduza也援引一名與克宮關係親近的消息人士表示，普里格津曾在當地24日中午撥電給普丁，試圖與俄羅斯總統通話，卻被普丁以「不想和他說話」拒絕了。