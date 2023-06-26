南韓驚爆蟲蟲危機！首爾「愛情蟲」公母雙飛交配　民眾打爆申訴電話

▲南韓今年6月深受「愛情蟲」侵擾。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾今年恐陷入噁心的「蟲蟲危機」！學名為Plecia（毛蚋科／浮蕩毛蚋屬）的昆蟲，由於被發現時多半為雄蟲、雌蟲結合時的狀態，因此又被稱作「愛情蟲」（LoveBug），繼去年夏季在首爾市恩平區、北漢山一帶被發現，今年蹤跡擴散至冠岳區、江南區，幾乎可以說首爾全境都能夠發現，導致民眾打爆投訴電話。

首爾今年6月中旬又開始出現「愛情蟲」，這些成年的蟲體數量龐大，幾乎是成群結隊隨風飛行，大量聚集在建築物的窗縫或其他溝縫中，且喜愛悶熱的環境，由於其多半以雄、雌結合的狀態進行捕食、棲息、交配，因此多半令民眾感到噁心，成蟲壽命約3至7天，期間會長時間瘋狂交配，一隻雌蟲可以產下300至500多顆的卵。

根據韓媒《News1》，其實愛情蟲是直到去年才在南韓現蹤、被發現的物種，過去未曾在南韓出現，然而自從去年在首爾市恩平區、北漢山一帶出現後，今年6月再度將蹤跡擴散至冠岳區、江南區，由於愛情蟲適應市區環境的生存能力極強、且容易繁殖，專家預估未來漢江以南、仁川市、京畿道等也能發現愛情蟲的蹤跡。

南韓國立生物資源館研究員朴善載（박선재，音譯）指出，由於愛情蟲個體數過於龐大、棲息空間又受限，導致大量的成蟲向周邊環境擴散，由於過去南韓境內未曾發現該種昆蟲，因此研判愛情蟲很有可能是從仁川港流入南韓境內。

首爾市恩平區廳指出，光是本月13至22日就接獲高達近2000通的民眾投訴電話，而麻浦區、東大門區、永登浦區也有民眾投訴發現愛情蟲的蹤跡。

民眾表示，「看到愛情蟲黏在防蟲網上，嚇到差點斷氣，牠甚至會鑽進防蟲網，停在衣服上」、「坐在咖啡廳享用三明治，結果看到愛情蟲整個貼在窗戶上，頓時失去胃口，一點都不可愛、超級噁心」。

不過專家卻指出，愛情蟲並非傳播疾病的害蟲，相反地牠們甚至屬於益蟲，因為愛情蟲的幼蟲以落葉或有機物為食物，能夠像蚯蚓一樣讓土壤更加肥沃，而成蟲則能向花供給水份，因此呼籲民眾千萬別使用化學藥劑將之撲殺，應改以在窗縫、門縫邊潑水，阻止懼怕水氣的愛情蟲進入。

另外，專家也警告，一旦使用大量的化學藥劑撲殺愛情蟲，很可能會波及至獵食愛情蟲的蜘蛛，導致生態食物鏈被破壞，進而引發其他種類的昆蟲大量繁衍。