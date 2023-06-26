盧卡申科才是最大贏家　白俄羅斯調停瓦格納兵變重建地位

▲白俄羅斯總統盧卡申科。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團兵變逼宮，使得總統普丁正面臨掌權23年以來最嚴重威脅，整起事件最終在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）居中斡旋下落幕。紐約時報形容，這場發生在俄羅斯境內衝突的最大贏家，其實就是盧卡申科，建立自身在國際上政治家的地位。

白俄羅斯是俄羅斯鄰國，盧卡申科是白俄羅斯長期獨裁者，但以往被視為俄羅斯附庸國，盧卡申科猶如一地之總督。盧卡申科這次出面調停瓦格納的兵變，讓瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布撤軍，儘管尚不清楚克里姆林宮、瓦格納、盧卡申科之間是否有做出何種承諾，若有，也不清楚這些承諾是什麼，但可以見到的是，盧卡申科正利用這場公關勝利把自身形象提升成一位可信的政治家兼調解人。

白俄羅斯官媒「白羅斯國家通訊社」（Belta）把盧卡申科化解衝突描繪成政治家才能的證明，透過報導提及普丁在面臨俄羅斯局勢最嚴峻階段之際，致電的對象是盧卡申科。

▲瓦格納在24小時內推進到距離莫斯科僅200公里處。圖為首腦普里格津占領俄國南部軍區總部。（圖／路透）

前白俄羅斯外交人員、歐洲外交關係委員會分析師斯倫金（Pavel Slunkin）指出，這場叛亂暴露出普丁的體制有多麼脆弱，普里格津大膽發動進攻之後卻突然撤軍猶如失敗者，只有盧卡申科拿到分數，在國際社會中作為調解人或談判者，並成為協議擔保人。

盧卡申科成功掌權29年，但相對也付出代價，越來越允許白俄羅斯成為俄羅斯的附庸國，特別是在2020年得到莫斯科支持後，暴力鎮壓那群認為他選舉舞弊的示威者。不只在政治上，白俄羅斯在經濟方面也依賴莫斯科，更允許普丁把白俄羅斯作為2022年2月全面入侵烏克蘭的集結地，以及俄羅斯戰術核武器的儲存地。

部分人士推測，普丁的野心不只在烏克蘭，最終將試著加強對白俄羅斯的控制。白俄羅斯網站Tribuna創始人阿沃沙（Dmitri Avosha）指出，由於盧卡申科在瓦格納這場危機當中取得調解作用，或許是希望回收部分被侵蝕的主權。

報導指出，無論盧卡申科和普丁之間的權力平衡發生多大變化，兩人都需要對方繼續掌權。白俄羅斯前政府官員拉圖什科（Pavel Latushka）形容，盧卡申科與普丁就像是雙胞胎，離不開彼此，擁有同一個身體、兩個腦袋，若其中一人倒下，就意味著另外一人政治死亡。

▼白俄羅斯總統盧卡申科和俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）