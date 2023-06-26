女搭Uber「以為被綁架」直接開槍　司機頭部中彈亡

▲女子以為司機想綁架她，直接朝司機開槍。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子16日搭乘Uber前往德州艾爾帕索密申谷（Mission Valley），沒想到上車之後，誤以為司機企圖綁架她到墨西哥，直接從包包拿起一把槍，朝司機頭部開槍，導致對方死亡。她如今正面臨謀殺罪指控。

福斯新聞報導，48歲肯塔基州女子菲比科帕斯（Phoebe Copas）當時搭上52歲Uber司機賈西亞（Daniel Piedra Garcia）的車，就在搭車途中，她看到「墨西哥華雷斯」（Juarez, Mexico）的標誌，以為司機想綁架她。

菲比科帕斯擔憂接下來可能會被帶到墨西哥，直接從包包拿槍，朝司機頭部開槍，整台車撞上公路障礙物後停了下來。事發後，她拍下賈西亞的照片，發送給男友。警方針對此案介入調查，調查結果認定並無綁架案發生，也不認為賈西亞開車路線有偏離目的地的情況。

賈西亞隨後被送往當地醫院，仰賴維生系統度過數日，不過就在醫師告知他的情況不會好轉後，家屬決定放棄使用維生系統，賈西亞最終死亡。在賈西亞過世後，菲比科帕斯面臨謀殺罪指控。

賈西亞親屬在GoFundMe網站建立募款專頁，稱賈西亞是唯一經濟收入來源，在上一份工作受傷，直到最近才重新開始工作，「她毀了我們的生活……我們想為他討回公道。」