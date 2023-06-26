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嫌實驗室冷凍庫太吵　工友「關掉電源」毀了3000多萬研究

▲▼實驗,實驗室,研究,科學。（圖／CFP）

▲美國一名工友關掉實驗室冷凍庫，造成巨大損失。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約州發生離譜事件，一名工友在大學實驗室進行清潔工作，卻不斷聽見冷凍庫發出的嗶嗶聲，心煩意亂之際，竟然直接關閉電源。隨著噪音消失，冷凍庫也停止運作，裡頭存放的樣本、細胞培養皿等素材幾乎全部報銷，科學家必須耗費至少100萬美元（約新台幣3099萬元）才能恢復成果。

《時代聯盟報》報導，壬色列理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）提告戴格爾清潔服務（Daigle Cleaning Services）。根據訴狀內容，冷凍庫必須保持恆溫-112°F（-80°C），若溫度過高就會觸發警報器，發出嗶嗶聲。但在案發前，它卻發生機械故障，導致警報器響個不停，原本過幾天就要維修，未料發生難以挽回的插曲。

訴狀指出，冷凍庫門上貼有標誌，解釋警報器為何響個不停，也指示如何靜音，「請勿移動或拔掉插頭。這個區域不需要清潔。如果想要靜音，可以按下警報測試靜音鈕5至10秒。」不過，工友仍直接關掉電源，導致冷凍庫溫度上升至-25.6°F（-32°C），儘管實驗室人員隔天發現後努力挽救，大部分素材依然報銷。

▲▼美國紐約州壬色列理工學院（Rensselaer Polytechnic Institute）科格斯韋爾大樓（Cogswell Building）裡面有生物化學研究中心及實驗室。（圖／翻攝Google Maps）

▲本案發生於壬色列理工學院科格斯韋爾大樓（Cogswell Building）的生物化學研究中心。（圖／翻攝Google Maps）

據悉，該實驗室主要研究光合作用，可能對太陽能板的研發形成巨大貢獻。壬色列理工學院的代表律師金斯堡（Michael Ginsberg）說，「人們的行為及疏忽導致了這一切。不幸的是，他們抹滅了25年的研究。」

工友表示，他一整晚都聽到「煩人的警報聲」，並且走向電箱「把電源打開」。但後來證明，他實際上是把電源關掉了，「在訪談結束時，他似乎仍不相信自己做錯什麼，只是想幫忙」。

戴格爾清潔服務總部位於紐約州首府阿爾巴尼（Albany），截至上周仍未聯繫到總裁福斯特（Derek Foster）給予回應。這起事件發生在2020年9月，但訴訟內容本周才被媒體曝光，求償金額尚未公布。

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