墜機殘骸影片曝！瓦格納傭兵射下俄軍機　機上載有10人

記者張靖榕／綜合外電報導

普里格津率領瓦格納發動「1日叛變」，儘管陸路遇到的阻礙小，但頻頻遇到空中火力壓制。最新影片顯示在叛變期間，瓦格納於俄羅斯南部擊落的一架俄軍機殘骸。

▲▼俄羅斯軍機墜毀在沃羅涅日近郊。（圖／翻攝推特「@igorsushko」）

影片中，一架軍機墜毀在平原上，部分殘骸仍在悶燒冒出陣陣濃煙，機身則落在數百公尺遠。該架軍機上的字樣顯示「俄羅斯空軍伊留申-22」，而該機型常用作空中指揮與通信中心。俄羅斯國防部對此尚未回應。

目前尚未能確定該架軍機墜毀原因，但相關影片顯示一架軍機在空中遭到火箭彈或飛彈擊中後，爆出熊熊火光，接著失速墜落。此外，還有一名俄軍部落客24日指出，瓦格納傭兵擊落一架載有10人的伊留申-22軍機。

▲▼俄羅斯軍機遭瓦格納擊落。（圖／翻攝推特「@igorsushko」）

俄國官媒《第一頻道》記者庫申科娃（Irina Kuksenkova）指出，該架軍機墜落在沃羅涅日（Voronezh）近郊，瓦格納兵變當天占下的第二個城市，普里格津先前表示願意對死者家屬給予賠償。

普羅格津本人也未對此事件進行評論，不過他當天稱擊落一架俄軍戰鬥直升機。25日，網路上出現一架俄軍卡-52（Ka-52）直升機，在沃羅涅日地區被擊落的影片。