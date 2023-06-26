俄防長傳遭拘禁！　新防長人選「普丁前保鑣」呼聲最高

▲普丁如何處置蕭依古，引發外界關注。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯國防部長紹依古（Sergei Shoigu）多年來一直是普丁親密盟友，但他長達數十年的政治生涯，在瓦格納叛變收兵後，卻迎來重要的轉捩點。紹依古至今仍未現身，俄羅斯社群網路開始廣傳他可能已遭到拘禁，而取代國防部長職位呼聲最高的，則是俄羅斯聯邦安全局出身的久明（Aleksey Dyumin）。

普里格津率領瓦格納集團發動1日叛變，原因正是在俄烏戰爭期間，俄羅斯國防部對他處處制肘，不僅少發糧食彈藥，許多支援呼救已讀不回，甚至在瓦格納傭兵撤退路徑上埋下地雷。普里格津則上傳影片到社群網路上，多次痛罵俄羅斯國防部，與邵依古的嫌隙愈陷愈深，直到爆發叛變。

雖然在白俄羅斯總統盧卡申科的調停下，普丁做出多項保證，瓦格納叛變迅速平息，但紹依古因俄軍在前線遲遲未得到戰果，加上瓦格納內部逼宮，如今處境岌岌可危。此時莫斯科方面動靜相當引人注目，紹依古多躲一天，謠言將會更多，如今「紹依古被拘禁準備下台」的消息已在俄羅斯社群媒體傳開。

不只社群媒體，連俄羅斯媒體也開始推測，究竟誰有可能取代紹依古，成為下一任的國防部長。目前最常被點名的便是當過普丁副官8年、現任圖拉州州長久明。





▲俄羅斯聯邦安全局出身的久明，被視為取代紹依古的人選。（圖／翻攝推特「@white_lenka」）

久明自1995年起在俄羅斯聯邦安全局任職，2008年普丁擔任總理時，久明則做為他的副官。不過也有媒體表示，久明升任國防部長的可能性很小，其中一個原因是，普里格津與紹依古互看不順眼人人皆知，若此時換下紹依古，就代表普丁示弱，而且普丁最需要的不是紹依古作為軍人的專業素質，而是對他的個人忠誠。

俄羅斯官方方面至今未有明確回應，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，未收到關於撤換防長一事的通知，這些問題屬於最高統帥的權限。