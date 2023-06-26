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瓦格納兵變目標　「普丁盟友」俄防長前途岌岌可危

▲俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄國國防部長蕭依古處境艱難。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎25日綜合外電報導

俄羅斯國防部長蕭依古不只長久被視為總統普丁的政治盟友，也是他在俄國菁英階層中的少數密友之一，不過在傭兵組織「瓦格納集團」兵變事件後，蕭依古的政治生涯如今面臨考驗。

法新社報導，瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）一直抨擊蕭依古（Sergei Shoigu）處理俄國入侵烏克蘭戰事的手法，他為此發動兵變逼宮後雖已撤軍，蕭依古與普丁的長年交情還有他的政治生涯都面臨考驗。

在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）意外介入調停後，普里格津同意撤回原本向莫斯科推進的部隊，普丁看似逃過這次兵變。不過，因為普里格津對蕭依古和國防部的批評之激烈前所未見，蕭依古的地位仍然岌岌可危。

普里格津成功揮軍占領軍方在俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的指揮部，當地是俄國入侵烏克蘭行動的神經中樞，他並指控蕭依古「如懦夫般逃命」。肅依古在兵變過程中不見蹤影，而且至今仍未公開出現。

莫斯科智庫法俄觀察站（Franco-Russian Observatory）負責人杜邊（Arnaud Dubien）說：「此事大贏家是盧卡申科。大輸家則是蕭依古。」

不過，在23日發生這次兵變之前，蕭依古就因普里格津一再抨擊他以及俄軍未能在烏克蘭戰爭中獲得進展而備受壓力。本月稍早在網路上瘋傳的一段影片顯示，普丁赴軍醫院頒發勳章給受傷官兵時，背對蕭依古似乎顯示對他不滿。

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