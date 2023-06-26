瓦格納傭兵結束兵變　陸續撤出俄羅斯南部數州

▲俄羅斯兵變落幕傭兵返回基地，民眾為瓦格納歡呼。（圖／路透社）

文／中央社莫斯科25日綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」與當局達成協議結束兵變後，俄國南部利佩茨克州政府今天宣布，瓦格納戰士已離開利佩茨克州。鄰近的佛洛尼斯州稍早也說瓦格納戰士正在撤離。

法新社報導，利佩茨克州（Lipetsk）當局在社群媒體發文表示：「昨天部署在利佩茨克州的瓦格納集團（Wagner Group）部隊，現在已經離開這個州。」

俄國南部佛洛尼斯州（Voronezh）州長古塞夫（Alexander Gusev）稍早也說，瓦格納戰士今天正撤離佛洛尼斯州。

古塞夫表示，「瓦格納部隊通過佛洛尼斯州的行動即將結束…一切正常進行，沒有任何插曲」，且一旦狀況解決，就會解除昨天兵變期間祭出的旅行限制。

另外，瓦格納戰士昨晚離開他們在俄國南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）占據的軍事總部後，當地交通已恢復正常。

首都莫斯科南方的卡路加州（Kaluga）當局昨天表示，將開始解除為阻止瓦格納叛亂而實施的道路管制。

瓦格納集團兵變，昨天一度朝莫斯科挺進，對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）構成嚴峻的安全危機，如今事件暫時告一段落。

克里姆林宮昨天宣布，在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋下，領導兵變的瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將被送往白俄。

普里格津今天行蹤不明，但莫斯科當局表示將撤銷對他的「武裝叛亂」指控，瓦格納集團戰士也不會被起訴。