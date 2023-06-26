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瓦格納叛亂1天就喊卡　胡錫進：普里格津像在率領手下討薪、謀官職

▲▼瓦格納。（圖／CFP）

▲瓦格納兵變1日閃電落幕，胡錫進：「普里格津的表現像是帶著手下討薪」。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納24日發動叛變，兵鋒甚至一度逼近莫斯科不到200公里，直到白俄羅斯總統介入調停，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）才同意停止行動。對此，中國大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進表示，普里格津的表現像是帶著手下討薪一樣。

胡錫進25日在微博評論「瓦格納兵變」，他認為普里格津的表現與一般軍事叛亂的邏輯大相徑庭，像是帶著手下的合同工（約聘人員）討薪一樣，不料剛起事就被老朋友盧卡申科勸了回去，「為什麼會這樣，我覺得，普里格津從起兵的那一刻起，就知道真正的武裝叛亂不會有前途」。

胡錫進分析，普里格津或許能帶兵攻入莫斯科，但是之後該怎麼辦，畢竟瓦格納只有兩萬多人，「他能夠惹事，但何以控局安天下，且俄羅斯接下來的政治走向不可能由他這個『廚子』率瓦軍來安排」、「他的結局注定會是悲慘的，他從起事之初就缺少真正的政治目標」。

胡錫進指出，普里格津起事後講話咄咄逼人的樣子，其實更想是一種「討薪策略」，那麼普里格津究竟想要什麼，他認為有2點，第一、瓦格納軍隊可能在戰場上的確有「缺糧少彈」的情況，損失慘重，「普里格津強烈不滿，他也曾反覆表示，不能讓瓦軍士兵在前線『送死』，他要改變這個局面」。

第二、普里格津是一位不甘平庸地人，他的瓦軍在烏克蘭多處、特別是巴赫姆特立下戰功，但他仍是一位私營公司老闆，屬於俄羅斯體制的編外，「所以他想給自己謀個官職，而謀官不成，他就搞一次轟轟烈烈的兵變，讓自己成為全球矚目的超級名人，並載入俄羅斯史冊」。

▲▼俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲胡錫進認為，普里格津未來可能會逐漸低調。（圖／路透）

胡錫進還分析了普里格津的做事方式，他認為普里格津並非像政治家會深謀遠慮，反而很衝動，事情邊想邊幹，邊幹邊想，對結果在乎但又不那麼在乎，「他如果在政治上很成熟，他就不會起兵了，一旦起兵，也不會把起兵當成『正義遊行』而匆匆收場」。

胡錫進最後說，普里格津未來可能會逐漸低調，儘管兵變只持續約24小時，仍會對俄羅斯政局產生一定衝擊，同時也會讓俄軍在烏克蘭戰線的穩定產生消極影響，且西方輿論都在宣揚，讓兵變讓克里姆林宮的政治權威「捅出一個大窟窿」，是對普丁權力的削弱，如何消除這樣的外界印象，將是普丁將面臨的考驗。

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