「福島核廢水」排入海洋倒數計時　設備最終檢查6／28啟動

▲日本有意把福島第一核電廠核廢水排入海洋，排放設備的最終檢查預定在6月28日。（圖／達志影像）

文／中央社



福島第一核電廠計畫將含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋，日本原子能規制委員會委員長山中伸介等人24日至當地視察核廢水排入海洋的設備。他說，排放設備的最終檢查預定28日啟動。

日本共同社報導，日本政府預定今年夏天前將東京電力公司（簡稱東電）福島第一核電廠積存的含氚核廢水排入海洋，山中伸介24日到當地視察排放設備。

視察後，他說：「（設備方面）沒大課題，工程正確實推動。」他說，原子能規制委員會在含氚核廢水（日本稱ALPS處理水或簡稱處理水）排入海洋前，針對設備的最終檢查預定28日啟動。

他表示，有關ALPS處理水的資訊，日本至今一直都很鄭重地向國內外發訊，今後包含排放設備使用前的檢查結果在內，也將鄭重提供資訊。

報導說，有關ALPS處理水，日本政府曾向漁民承諾如果沒有相關人員的理解，就不會處理，但日本政府並未公布開始排放的條件與日期。

2011年311大地震與海嘯侵襲日本東北地區，福島核電廠6座反應爐裡的3座熔毀，為讓反應爐內熔融核燃料保持在穩定狀態，須持續注水冷卻，這些冷卻水加上流進反應爐的地下水及雨水等，形成含有超高濃度放射性物質的「污染水」，每天以140公噸的速度持續增加。



這些污染水經過多核素處理系統（ALPS）去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核廢水」（ALPS處理水），這種含有氚的核廢水日積月累，被貯藏在核電廠腹地內。

日本核電廠排放含氚核廢水入海時，不得超過標準值每公升6萬貝克。東電表示，在排放核廢水前會先稀釋，直到每公升含氚量不到1500貝克，也就是日本規定飲用水含氚上限值的1/40，而且會通過海底隧道排放到約1公里外的海域。