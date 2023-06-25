遊樂園時速90公里「雲霄飛車出軌」　車廂噴飛墜地1死9傷　

▲瑞典140年歷史遊樂園25日驚傳雲霄飛車脫軌，造成1死9傷。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

瑞典首都斯德哥爾摩一間遊樂園25日發生雲霄飛車脫軌意外，發生事故的雲霄飛車高度達30公尺、最高時速可達90公里，脫軌後的列車重摔在地面上，造成包含兒童在內共1人死亡、9人受傷。

根據路透社報導，事件發生在瑞典首都格林隆德遊樂園（Grona Lund），一名事故目擊者表示，雲霄飛車在運行過程中突然有部分的車廂出軌，導致乘客連人帶車廂一起墜落地面，另一部分的乘客則受困在空中的軌道上。

警消趕到後，立刻封鎖現場展開調查，事故一共造成1人死亡、9人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重，其中包含未成年孩童。

▲事故發生後，警方封鎖現場展開調查。（圖／路透社）

瑞典電視台（SVT）記者珍妮（Jenny Lagerstedt）事發時剛好就在附近，她形容當時聽到了金屬發出的巨大噪音，接著才注意到雲霄飛車的軌道正在劇烈搖晃，而她的丈夫更直接目擊載人的車廂掉落地面。

格林隆德發言人安妮卡（Annika Troselius）表示，「這是一場令人震驚的悲劇，且讓人遺憾的是，我們得知有人死亡」。

根據格林隆德官網介紹，這座遊樂園擁有140年歷史，發生事故的雲霄飛車高度達30公尺、最高時速可達90公里，一年平均要接待超過100萬人次的遊客，事故發生後遊樂園已緊急關閉。