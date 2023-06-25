快訊／美國堪薩斯城凌晨「驚爆2場槍擊案」　至少3死5傷

▲美國堪薩斯城25日凌晨接連發生2起槍擊，造成至少3死5傷（示意圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas City）凌晨驚傳2次槍擊事件，目前已知至少3人死亡、5人受傷，警方已趕到現場並封鎖周邊數個街道，詳細傷亡數字、槍手身分待釐清。

根據美國KSHB報導，堪薩斯城25日當地時間凌晨3點03分、4點30分發生槍擊案，事件均發生在市區展望大道（Prospect Avenue）附近。

警方表示，發生在3點03分的槍擊事件，目前只能確定有多人死傷，另一場4點30分槍擊案已知造成3死5傷，由於有中槍的傷者自行就醫，兩場槍擊案確切的傷亡人數仍待調查。

警方已封鎖案發地點周邊的街道，將持續追查槍手到案，目前暫時沒有任何嫌疑人被逮捕的消息。