快訊／美國堪薩斯城凌晨「驚爆2場槍擊案」　至少3死5傷

▲美國堪薩斯城25日凌晨接連發生2起槍擊,造成至少3死5傷(示意圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國密蘇里州(Missouri)堪薩斯城(Kansas City)凌晨驚傳2次槍擊事件,目前已知至少3人死亡、5人受傷,警方已趕到現場並封鎖周邊數個街道,詳細傷亡數字、槍手身分待釐清。

根據美國KSHB報導,堪薩斯城25日當地時間凌晨3點03分、4點30分發生槍擊案,事件均發生在市區展望大道(Prospect Avenue)附近。

警方表示,發生在3點03分的槍擊事件,目前只能確定有多人死傷,另一場4點30分槍擊案已知造成3死5傷,由於有中槍的傷者自行就醫,兩場槍擊案確切的傷亡人數仍待調查。

警方已封鎖案發地點周邊的街道,將持續追查槍手到案,目前暫時沒有任何嫌疑人被逮捕的消息。

UPDATE: KCPD says three people were found dead at 57th Street and Prospect Avenue and five additional victims were hospitalized after an overnight shooting. pic.twitter.com/tOXL5W1hWp