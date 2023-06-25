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美國護照增設第3性別選項「X」！AIT：無須醫療證明就可更改

▲▼ 美國護照,護照示意圖,護照。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國護照新增第3個性別選項。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

為了保障雙性人及跨性別者權益，美國於2021年宣布在護照上增設「X」選項，代表未指定性別，而非傳統的男性或女性，以示對性別認同超越傳統男女二元分立的尊重。對此，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）今指出，民眾現在要更改美國護照上的性別註記也無須提供醫療證明，「你可以更改美國護照上的性別註記！」

美國在台協會25日在臉書發文表示，在進行一般例行性的護照申請時，持美國國籍民眾可自行選擇護照上要印出哪種性別，有男性（M）、女性（F）、不指明或其他性別認同（X）供選擇，「你所選擇的性別不須與出生證明、舊護照、州身分證等證明文件相符，而且現在要更改美國護照上的性別註記也無須提供醫療證明了。」

▲▼美國X性別護照。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國X性別護照。（圖／達志影像／美聯社）

國在台協會也特別提到，美國國務院將於今年稍晚在護照卡、緊急護照、海外出生領事報告（Consular Reports of Birth Abroad）上提供註記為X性別的選項。

據了解，繼加拿大、澳洲、紐西蘭等國為護照的性別欄提供「X」或「其他」的選項後，美國國務院也打破傳統男女性別的疆界，於2021年宣布發行了第一本帶有「X」性別標記的護照。而國務院在2022年初完系統和表格更新後，為普通的護照申請人也提供「X」選項，海外美國公民在申請出生證明時也將受惠於此政策。

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