老公死後「妻子瘋狂一夜情」到處睡陌生人　女兒無奈：她很享受





▲女兒投書專欄提到，爸爸過世之後，媽媽開始和陌生人發生一夜情。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名女子投書指出，在爸爸去年10月過世之後，變成寡婦的母親開始到處發生一夜情，交了5個男友，還很享受與陌生人的乾柴烈火。不過專家認為，有種心理狀態被稱作「寡婦之火」，或許母親是還沒走出丈夫離世的陰影。

這名女子投書到英國《每日星報》專欄指出，母親以前照顧父親，很辛苦，但從來沒想過媽媽會變成現在這樣，根本是在玩火，到處跟別人睡，與其他人發生性關係，交了5個男友，很享受與陌生人發生一夜情。然而當她要求母親清醒一點的時候，媽媽卻只是怒回管好自己的事情就好。

針對女子的擔憂與困惑，專欄作家歐葛曼（Jane O'Gorman）透露，有種心理狀態被稱作「寡婦之火」（widow’s fire），認為母親可能陷入丈夫離世的陰影之中，還沒走出來，才會有這樣的行為，盡可能不要把媽媽想得太壞。

報導引述調查指出，有超過60%喪親者在失去配偶伴侶之後不久，就會被新的情人吸引，也許此種感覺良好的性愛只是在分散注意力。歐葛曼說，要鼓勵她採取安全性行為、尋求相關諮商，去理解她，或許現在的她正感到害怕與孤獨。