瓦格納叛變失敗普丁也慘了！金融時報：烏軍士氣高漲　俄國穩定不再

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)發動武裝叛變後,俄羅斯總統普丁在24日的電視談話中引述1917年俄國革命,警告俄羅斯將陷入一場恐怖內戰,導致政權更迭、戰爭失敗。儘管普丁擔心的一切最後並未發生,但這起意外的戲劇性事件卻還是為烏克蘭帶來了好處與潛在優勢。

《金融時報》分析,對基輔而言,普里格津的軍變發生得正是時候。烏克蘭6月初發動的反攻行動至今只取得有限進展,引發外界質疑烏克蘭是否有能力擊潰重軍把守的俄羅斯陣地。然而,普里格津的叛變暴露了普丁的脆弱,並將焦點轉移至俄羅斯軍方的內部分歧與隨時爆發的背叛之中。

烏克蘭透露,俄羅斯的權力鬥爭並未對前線產生戲劇性變化,但卻適時地讓俄羅斯分心,提高烏軍士氣。正在前線戰鬥的烏克蘭軍官馬爾可夫(Vitaly Markiv)坦言,「烏克蘭現在的士氣很高,我們完全是邊吃爆米花邊密切關注俄羅斯的局勢。」情報官員切爾尼亞克(Andriy Chernyak)也表示,「我們當然會在政治、情報,或是軍事領域,最大限度地利用這一優勢。」

