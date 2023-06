為躲路邊積水！　她「手扶電線桿」瞬間觸電身亡

▲薩克希為躲積水「手扶電線桿」瞬間觸電身亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度新德里24日降下大雨,市區內多處出現嚴重積水,導致一名女子在25日上午準備穿越積水走去火車站時,因順手扶了漏電的電線桿,當場觸電身亡。

根據《印度斯坦時報》報導,住在東德里( East Delhi)豪宅區Preet Vihar的薩克希(Sakshi Ahuja)25日上午5時30分左右,準備前往新德里火車站,而受到前日大雨影響,路面積水嚴重,所以她在穿越時順手扶了一旁的電線桿,沒想到卻瞬間遭到電擊。

強大的電擊力讓薩克希當場倒地,而圍觀的群眾立刻將她送往醫院,但經搶救後仍宣告不治。警方在聲明中指出,這起意外發生在新德里火車站一號出口附近,當時薩克希的妹妹和其他路人一起將她送醫,但仍無法挽救。

據了解,電線桿底部裸露的電線可能是導致這次事故的主因,目前鐵路部門和警方已立案進行調查。

