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俄州長：瓦格納傭兵正在撤離沃羅涅日　官媒PO「掃街影片」曝現況

▲▼瓦格納傭兵組織的一支軍事縱隊在沃羅涅日州（Voronezh），沿著連接首都莫斯科和俄羅斯南部城市的M-4高速公路行駛。（圖／路透）

▲俄羅斯地方首長表示，瓦格納傭兵正在撤出沃羅涅日州（Voronezh）。圖為瓦格納軍事縱隊在沃羅涅日，沿著連接首都莫斯科和俄羅斯南部城市的M-4高速公路行駛。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

傭兵組織瓦格納集團24日揮軍進入俄羅斯，控制俄軍南部軍區總部，一度向首都莫斯科逼近，但首腦普里格津當晚即宣布撤軍。國營媒體俄新社指出，沃羅涅日州州長表示，瓦格納部隊正在撤離沃羅涅日，並無出現特殊狀況。南部軍區總部附近25日上午局勢平靜，發布一段人員清掃街道的影片。

根據路透社報導，瓦格納24日從烏克蘭進入俄羅斯南部，在最先占領的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）更可看見傭兵將坦克開進市中心，掌控了俄軍南部軍區總部後，武裝縱隊沿著M-4頓河聯邦高速公路北上，接連抵達沃羅涅日州（Voronezh）與利佩茨克州（Lipetsk），在24小時的行動中推進到距離莫斯科只剩200公里處，被普丁定調為武裝叛變。

莫斯科當局在多地展開反恐行動機制，交通警察一度封鎖部分道路。瓦格納叛變情勢在1天內迅速落幕後，俄新社於當地25日上午8時30分發布新聞報導稱，俄軍南部軍區總部周圍局勢平靜，總部位處的布東諾夫斯基大街（Budonnovskiy Prospekt）沿線交通已經恢復。報導附上一段影片，男性工作人員拿著掃把清理街道，一旁有車輛通行。

沃羅涅日州州長古謝夫（Aleksandr Gusev）25日上午在Telegram聲明，瓦格納部隊在沃羅涅日州的行動即將結束，撤離「行動正常進行，沒有過度行為。」他補充，在局勢解決後將取消相關限制並另行通知，另外他也感謝沃羅涅日人民的「克制、堅定和理性」，以及執法機構和相關部門的協調配合和專業精神。

▲▼瓦格納集團（Wagner）傭兵24日晚間開始撤離頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）

▲瓦格納傭兵24日晚間開始撤離頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）。（圖／路透）

俄新社指出，M-4高速公路截至上午仍然持續實施交通管制。俄羅斯國家公路公司（Avtodor）在官方Telegram上發布訊息，呼籲莫斯科地區民眾在25日上午10點（台灣時間下午3點）前，請勿沿著M4頓河高速公路行駛。

另外，莫斯科市交通局於24日晚間瓦格納宣布撤軍不久後，即恢復了所有公共交通正常運行。沃羅涅日州與利佩茨克州的公車巴士則在25日上午按時間表正常運營。

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