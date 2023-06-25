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智庫：瓦格納揭露克宮弱點　顯示普丁沒能力擊退內部威脅

▲▼ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日發動的叛亂暫時落幕。美國華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析，克里姆林宮如今面臨極不穩定的局面，這場失敗叛亂揭露克里姆林宮與俄羅斯國防部的弱點，顯示普丁沒能力及時指示部隊擊退內部威脅。

綜合BBC、衛報等報導，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動叛變，即使摧毀軍機、占領重要軍事資產，朝首都莫斯科挺進，儘管政府派出俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia），但這支部隊未與瓦格納士兵交戰。最終是在白俄羅斯總統盧卡申科居中斡旋之下，普里格津宣布撤軍。

▲普里格津與瓦格納傭兵24日控制頓河畔羅斯托夫市的軍事設施。（圖／路透）

依據戰爭研究所分析，克里姆林宮如今面臨著極不穩定的局面，盧卡申科的談判協議只算是短期解決方案，並非長期，而普里格津的叛變則暴露出克里姆林宮和俄羅斯國防部的弱點，普丁現身國家電視台呼籲結束武裝叛亂，要求外國領導人進行調解，這一幕將產生持續性影響，「這揭露俄羅斯安全部隊的弱點，顯示出普丁沒有能力及時指示部隊擊退內部威脅。」

分析提到，瓦格納的行動也凸顯出俄羅斯軍事方面的缺乏，他們幾乎把全力放在烏克蘭戰事，仰賴經驗不足的義務兵保衛俄羅斯邊境安危。

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