智庫：瓦格納揭露克宮弱點　顯示普丁沒能力擊退內部威脅

▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日發動的叛亂暫時落幕。美國華府智庫「戰爭研究所」(ISW)分析,克里姆林宮如今面臨極不穩定的局面,這場失敗叛亂揭露克里姆林宮與俄羅斯國防部的弱點,顯示普丁沒能力及時指示部隊擊退內部威脅。

綜合BBC、衛報等報導,瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)發動叛變,即使摧毀軍機、占領重要軍事資產,朝首都莫斯科挺進,儘管政府派出俄羅斯國家近衛軍(Rosgvardia),但這支部隊未與瓦格納士兵交戰。最終是在白俄羅斯總統盧卡申科居中斡旋之下,普里格津宣布撤軍。

▲普里格津與瓦格納傭兵24日控制頓河畔羅斯托夫市的軍事設施。(圖/路透)

依據戰爭研究所分析,克里姆林宮如今面臨著極不穩定的局面,盧卡申科的談判協議只算是短期解決方案,並非長期,而普里格津的叛變則暴露出克里姆林宮和俄羅斯國防部的弱點,普丁現身國家電視台呼籲結束武裝叛亂,要求外國領導人進行調解,這一幕將產生持續性影響,「這揭露俄羅斯安全部隊的弱點,顯示出普丁沒有能力及時指示部隊擊退內部威脅。」

分析提到,瓦格納的行動也凸顯出俄羅斯軍事方面的缺乏,他們幾乎把全力放在烏克蘭戰事,仰賴經驗不足的義務兵保衛俄羅斯邊境安危。

The #Kremlin now faces a deeply unstable equilibrium. The #Lukashenko-negotiated deal is a short-term fix, not a long-term solution, and #Prigozhin’s rebellion exposed severe weaknesses in the Kremlin and Russian Ministry of Defense. https://t.co/M5yx53y7GV https://t.co/LKDSQ1lGGh pic.twitter.com/nVJ4JmOHI6