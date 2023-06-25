瓦格納撤退影像曝！士兵、戰機對空鳴槍開火　市民手機拍照見證歷史

記者羅翊宬／綜合報導

俄國傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）抗議在烏克蘭境內森林營地遭俄國正規軍砲轟，造成多名傭兵死傷，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日派遣一支5000名兵力的坦克裝甲部隊逼近首都莫斯科，最後在白俄羅斯總統盧卡申科的協調下，瓦格納集團從莫斯科近郊撤軍，一段影片顯示，瓦格納集團從羅斯托夫撤退時對空鳴槍。

根據《BBC》報導，一位來自英國倫敦、主要負責翻譯俄烏戰爭相關影像和文件的媒體人「Dmitri」在他的推特帳戶中分享一段19秒鐘的影片，當瓦格納集團的傭兵從羅斯托夫（Rostov）撤退時，一名士兵對空鳴槍，而一架屬於瓦格納集團的戰鬥機則向天空開火，至於民眾則是慶祝傭兵的到來。

影片中，可以不時聽到站在街道兩旁的平民為瓦格納集團武裝份子的到來鼓掌、歡呼，在過去數個小時以內，可以在俄羅斯南部城市羅斯托夫看到許多一般民眾對傭兵表達支持。

其實，從過去幾個小時以來網路社群散佈的多段影片中，可以看到許多俄國民眾不僅沒有痛斥、或阻絕瓦格納集團的行動，他們竟然紛紛上街和傭兵們合照、高舉「6」的手勢，口中不斷喊著「瓦格納」，甚至還揮手送別，彷彿是對待搖滾巨星般看著車隊駛離。

在叛變宣告暫時落幕後，俄羅斯境內的瓦格納集團、總統普丁是兩樣情，普丁必須擔憂建立已久的威信掃落在地，他面臨去年2月侵略烏克蘭以來的最大危機，不僅得面對國內恐爆發政變或內亂的風險，且還要面對來自烏克蘭的反攻。

►影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星 俄羅斯市民搶合照歡送