普丁生涯最大恥辱！被迫城下之盟放走大廚　烏軍反攻政變蓄勢待發

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁掌權24年，如今得面臨去年2月底侵烏戰爭後的「最大危機」！在西方國際社會持續對烏克蘭施以援手、提供源源不絕的彈藥和武器之際，俄國顯得孤立無援，豈料一手豢養的傭兵組織瓦格納集團卻在一夜之間反噬，驅動裝甲車隊兵臨首都莫斯科城下，儘管最終以和談告終，不過卻嚴重毀損普丁的威信。

至於烏克蘭軍隊則是蓄勢待發，隨時準備從烏克蘭東部多個方向發起反攻。

▲瓦格納集團坦克裝甲部隊駛入俄羅斯南部城市羅斯托夫，如入無人之境。（圖／達志影像／美聯社）

根據《德國之聲》俄文版，瓦格納集團（Wagner Group）以「聲討正義」為由發起叛變，一支擁有5000名兵力的坦克和裝甲車部隊24日占領位於頓河畔羅斯托夫市（Rostov）的俄軍南部軍區總部後，竟如入無人之境般，一路朝首都莫斯科的方向挺進，中間並未遭受任何俄國正規軍的抵抗，普丁則在電視演說中嚴厲譴責集團首腦普里格津的行徑是叛變、在人民背後捅刀。

▲普丁24日發表電視演說，痛批瓦格納集團叛變是「向人民背後捅刀」。（圖／達志影像／美聯社）

俄國當地媒體指出，俄國執法部門前往位於聖彼得堡的瓦格納中心（PMC Wagner Centre）進行突襲搜索，並在辦公室附近發現裝有40億盧布的現金，普里格津證實這是他用來向武裝份子付款、以及用於賠償死者家屬的金錢。

至於俄羅斯國家反恐怖主義委員會（NAC）則針對莫斯科市、莫斯科州、沃羅涅日州引入反恐行動制度，俄軍在莫斯科挖戰壕，並在通往莫斯科的列寧格勒高速公路部署裝甲車縱隊，而俄軍也和瓦格納集團的傭兵在沃羅涅日州展開激戰，俄軍出動Ka-52「短吻鱷」攻擊直升機轟炸煉油廠和倉庫，瓦格納集團則擊落俄軍An-26運輸機。

瓦格納部隊向莫斯科方向挺進，距離首都莫斯科僅200公里，不過此時卻出現始料未及的反轉，白俄羅斯（白羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）答應普丁的要求，和普里格津展開會談，會談時間長達一整天，針對「不允許在俄國境內發動血腥屠殺」達成協議，最終普里格津接受盧卡申科建議，撤回武裝部隊、採取緩和緊張局勢的進一步措施。

▲▼俄國駐德法蘭克福領事館24日舉行守夜活動，其發放的普丁海報散佈在地板上遭行人踩踏，象徵普丁威信墜地。（圖／達志影像／美聯社）

儘管最終俄軍和瓦格納集團達成和平談判，但曾兵臨莫斯科城下「逼宮」的瓦格納集團對普丁而言仍是一顆懸在心頭的未爆彈，被迫做出城下之盟的普丁甚至還一度被傳出搭乘專機逃往聖彼得堡，最後克里姆林宮發表聲明證實普丁仍在莫斯科辦公，普丁被一手豢養卻反而成為怪物的瓦格納集團反噬，其統治威信在國際上大受影響，恐將成為一輩子永遠無法抹滅的恥辱。

與此同時，遭到俄軍侵略的烏克蘭正在籌劃絕地大反攻，烏軍當天旋即宣布從烏克蘭東部多個方向發起反攻。烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Anna Malyar）在Telegram表示，烏克蘭武裝部隊正在從巴赫穆特、奧列霍沃-瓦西里耶夫卡地區、博格丹諾夫卡等多個方向發起反攻，且各方面都有進步。

▲烏克蘭總統澤倫斯基發表聲明，而烏軍正準備從烏克蘭東部反攻。（圖／路透）

面對俄羅斯內部的混亂局勢，烏克蘭總統澤倫斯基發表聲明稱，「俄羅斯的掌權者無法控制任何東西，只是一團混亂，完全無任何預測性可言，而俄國長期以來透過媒體宣傳掩蓋其統治的弱點和愚蠢，現在的混亂局面已經無法用謊言遮掩。」

報導分析，普丁此次遭受重創的統治威信恐將搖搖欲墜。英國國防部警告，瓦格納集團派出武裝部隊挺進首都莫斯科的期間，竟然幾乎沒有遇到其他俄軍的死命抵抗，證實俄軍的軍心已然動搖、甚至影響部隊對普丁的忠誠度，未能在此次危機中剷除全數威脅的普丁，未來如遇到類似危機究竟能否像此次安然脫身，恐怕是一大未知數。