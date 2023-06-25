擔心俄羅斯局勢！哈薩克急開安全會議　總統：已和普丁通話

▲俄羅斯總統普丁與哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）24日發起叛變，儘管目前已經撤兵，但周圍國家仍對俄羅斯的局勢感到擔憂，哈薩克總統托卡葉夫就為此召開了緊急安全會議，而他也有與俄羅斯總統普丁通話，了解目前局勢。

根據CNN報導，托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）25日召開緊急安全會議後，在推特上發文表示，「總統將聽取總理和安全部隊針對俄羅斯局勢可能採取的適當措施報告，預計將透過一項行動計畫，以消除與鄰國局勢有關的負面後果，這些可能影響到哈薩克公民的安全和我國的經濟。」

托卡葉夫表示，普丁（Vladimir Putin）也有致電給他，說明了目前俄羅斯的局勢，而這起事件屬於俄羅斯的內部事務，莫斯科當局應維持法律和秩序。

除了哈薩克以外，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也於推特發文表示，「針對俄羅斯的局勢，今天早上我們與總理和國防部進行了磋商，也與盟友磋商，我們不斷監控東部邊界以外的事件。」

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則指出，目前已加強邊境安全，敦促公民不要前往俄羅斯的任何地方。