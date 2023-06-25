全台第一輛！清大無人電動賽車「TH07」　8月征戰歐洲

▲清大賽車工廠七代車「TH07」首亮相。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新竹報導

清大賽車工廠七代車「TH07」於20日首度公開亮相，新竹市長高虹安到場見證並親手揭開TH07面紗，同時也預祝選手們在即將到來的賽事中，突破自我、再創佳績，成為下一個「台灣之光」。

清大賽車工廠於去年首度以「台灣第一人」之姿出征歐洲賽場，今年將再次挑戰學生方程式賽事的最高殿堂「德國賽」，以全新無人車技術重返世界舞台，也是台灣首支將此技術運用在電動車上的團隊。

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清大賽車工廠隊長白泓均表示，第七代賽車最大亮點是整合電動車跟無人自駕車系統，清大賽車工廠團隊研發Q-Racer演算法和速度感測器，將無人駕駛系統加裝在前一代的載人電動賽車上。他說「這是個高難度挑戰，所跨越的技術難度不亞於當年從汽油賽車轉型為電動賽車。」

清大賽車工廠團隊表示，今年共取得了德國、捷克、瑞士、匈牙利、荷蘭以及克羅埃西亞的學生方程式賽車參賽門票，並在賽前的德國線上測驗中拿到第三名。綜合考量賽程安排後，團隊決定於8月挑戰捷克賽事(Formula Student Czech Republic)以及德國大賽(Formula Student Germany)，將以全新的第七代賽車挑戰電動車及無人車項目。

「懷抱夢想努力實踐目標的精神令人敬佩！」高虹安說，非常開心今日能到場見證七代車「TH07」真面目，清大賽車工廠的學生們透過自己的力量，以「做中學、學中做」的信念動手設計出一輛學生方程式賽車，並在去年國際舞台上大放異彩，奪得傲人成績，也讓同在新竹市的大家感到與有榮焉。期許選手們在接下來的歐洲賽事與各國好手相互切磋學習，透過交流學習持續精進自我，更能將寶貴經驗傳承給未來擁有相同志向的年輕學子們。

教育處表示，「清大賽車工廠」是由一群熱愛賽車及工程的動機系學生，打破科系限制，橫跨物理、經濟、化工、科管等科系，於2015年所創立的學生方程式賽車團隊，創團初衷是打造一台由學生親手設計、製造的方程式賽車，並期望參加由美國工程協會所舉辦，同時也是全世界規模最大的工程設計比賽Formula SAE（以下簡稱FSAE）海外賽事。

教育處指出，清大賽車工廠曾四度參與日本所舉辦的FSAE競賽，並於2018年賽季首度推出兩台學生方程式賽車，分別在油車項目(ICV)及電車項目(EV)中出賽，其中電車項目的參賽車輛，正是當時全台首輛學生電動方程式賽車。而今年研發重點除了整體車輛的輕量化之外，也將最新研發的無人車技術首度與電車做結合，不僅掌握未來汽車產業發展的趨勢，更是對於自身知識及技術的突破，相信透過相互學習、良性競爭，讓台灣各個學生方程式賽車團隊也能逐漸在國際上展露頭角，培養人才之餘也為產業注入新活力。