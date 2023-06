普丁永遠不會原諒叛徒　俄專家：瓦格納首腦普里格津構成威脅

▲ 俄羅斯總統普丁(右)與瓦格納集團首腦普里格津(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)發動叛變,最終在白俄羅斯居中斡旋之下落幕,總統普丁也答應讓他離開俄羅斯。然而俄羅斯專家、前CNN莫斯科分社社長多爾蒂(Jill Dougherty)指出,普丁永遠不會原諒叛徒。

多爾蒂24日透露,儘管普丁讓普里格津離開俄羅斯,前往白俄羅斯,但是在普丁眼中,普里格津仍是個叛徒,「我認為普丁永遠不會原諒(叛變)」,因為只要普里格津按照自己的方式行動並獲得支持,就會構成威脅,無論身在何方。

多爾蒂指出,俄羅斯街頭出現騷亂、混亂的景象,讓普丁看起來的樣子,與過往強人領導的自我設定有些差距,「為何普通的俄羅斯民眾會走上街頭為企圖發動政變的人歡呼?這意味著可能支持、可能喜歡,但不管是什麼,這對普丁來說都是壞消息。」

▲普里格津發動叛變後,普丁發表談話。(圖/路透)

另外,烏克蘭總統澤倫斯基的顧問波多利雅克(Mykhailo Podolyak)也透過推特發文提到,「普里格津驚人的選擇,你幾乎推翻了普丁,控制中央政府,到了莫斯科,但突然之間就撤退,因為一個聲譽可疑的中間人(盧卡申科)向早上下令摧毀你的人(普丁)承諾安全保障,以普丁的菁英們在過去24小時所經歷的恐懼,這個命令肯定會被執行。」

波多利雅克還說,普里格津的叛變羞辱普丁和俄羅斯。

Prigozhin's phenomenal choice... You almost nullified Putin, took control of the central authorities, reached Moscow and suddenly... you retreat. Because one very specific intermediary with a dubious reputation (#Lukashenko) promised security guarantees from the person (#Putin)…