普里格津「閃電推進莫斯科」讓普丁震驚　專家：瓦格納完蛋了

▲俄羅斯封鎖瓦格納集團總部大樓。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日發動叛變，儘管歷經一日就落幕，也沒有爆發流血事件，但據傳總統普丁對於瓦格納在俄羅斯境內推進的速度感到震驚。美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的專家認為，從瓦格納首腦普里格津赴白俄羅斯、瓦格納戰士獲准簽約加入俄羅斯正規軍等方向來看，瓦格納未來可能不復存在。

綜合BBC、ABC等報導，普里格津的叛變在白俄羅斯居中斡旋之下落幕，普里格津將前往白俄羅斯，刑事案件撤銷，瓦格納戰士返回基地，至於未參與叛亂的瓦格納士兵則是獲准被納入俄羅斯正規軍。

▲俄羅斯傭兵組織瓦格納集團成員從俄羅斯南部軍區總部撤離。（圖／路透）

美國官員透露，白俄羅斯總統盧卡申科出面調解非常有效，盧卡申科與普里格津私交20年，他告訴普丁、普里格津兩人這一切都是誤會，都是愛國者。不過目前無法判斷普里格津是否認為普丁會真的履行他們之間的協議。

在瓦格納一日叛變行動中，普里格津似乎處於主導地位，但為何突然停止進軍莫斯科仍是個謎，而普丁對於瓦格納在俄羅斯境內挺進的速度感到震驚，努力確保自身地位，不希望外界看到他針對國防部長紹伊古的問題進行談判。美國推測，俄羅斯在紹伊古的未來及其他方面做出讓步。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

美國華府智庫大西洋理事會研究員德安涅里（Andrew D'Anieri）認為，來自俄羅斯的訊息混亂且不明確，很難確切地說接下來會發生何事，但從普里格津前往白俄羅斯、瓦格納戰士被俄軍吸收等狀況來看，這可能代表瓦格納集團的終結。

德安涅里指出，瓦格納撤軍並不意味著俄羅斯所有私人軍事組織全都出局，雖然這些組織在俄羅斯是非法的，但在過去12個月這段期間增加，而短短的一日叛變也暴露出莫斯科決策圈是多麼小，普丁權力有多脆弱。