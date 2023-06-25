24hrs旋風叛變！直搗首都威脅普丁23年政權　1次認識攻烏主力瓦格納

▲普丁（左）與瓦格納首腦普里格津（右）過去關係親密，如今普里格津卻與俄國國防部發生內訌。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）23日將首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄軍高層的爭端升級成武裝叛變，一路推進到距離首都莫斯科不到200公里處，又在短短24小時內戲劇性撤兵，瞬間成為國際焦點。《ETtoday新聞雲》根據BBC等外媒報導整理出以下有關瓦格納的介紹。

▲瓦格納集團23日與俄羅斯國防部決裂，誓言推翻莫斯科軍事高層。（圖／路透）

瓦格納集團是誰？它們如何起家？

瓦格納集團（PMC Wagner）自稱為一家「私人軍事公司」，其前身可以回溯到2013年的敘利亞內戰。當時，在當地戰鬥的「斯拉夫軍團」被敘利亞擊潰後，剩下的殘兵跟隨俄羅斯退役中校烏特金（Dmitri Utkin）建立了瓦格納集團，成為一個主要在非洲與中東活動的秘密組織。

2014年，瓦格納首次參與了對烏克蘭的軍事行動，與俄軍聯手拿下克里米亞半島，成為俄軍攻打烏克蘭的中堅力量。當時，瓦格納集團只有約5000名戰士，其中多數成員是俄羅斯精銳團或特種部隊的退伍軍人，但克里米亞一役卻讓這個集團迅速壯大，成為了俄羅斯的「黑手套」。

英國國防部透露，瓦格納在2022年大規模招募，為俄羅斯的烏克蘭戰爭儲備大量軍力，以填補俄羅斯正規軍的人力缺口。不過美國國家安全委員會表示，瓦格納在烏克蘭的部隊有約80%是監獄調來的。儘管僱傭軍在俄羅斯不合法，但瓦格納已在2022年註冊為公司，並在聖彼得堡開設總部。

▲瓦格納集團創始人烏特金（左）與現任首腦普里格津（右）。（圖／翻攝自推特）

瓦格納集團的領導人是誰？

烏特金被認為是瓦格納集團的第一任戰地指揮官。據悉，烏特金因為十分喜歡德國作曲家瓦格納，因此在為僱傭軍命名時便選擇了這個名字，而瓦格納也是他在集團內部的稱號。

有消息人士告訴BBC，俄羅斯軍事情報局（GRU）是瓦格納集團的秘密資助者與背後操縱人，但克里姆林宮長期以來一直否認瓦格納集團與俄羅斯有任何關係。2016年，烏特金在祖國英雄日活動上接受了第4枚勇敢獎章，並與普丁合照後，就再也沒有在公眾場合露面，生死不明。

瓦格納集團現在的首腦是有著「普丁大廚」之稱的俄國寡頭普里格津。報導稱，普里格津在俄羅斯有不少連鎖飯店，而他也因為旗下飯店是為克宮提供餐飲服務的合作店家而有此稱號。

▲除了北約與烏克蘭公民外，瓦格納接受來自世界各地的人加入。（圖／路透）

瓦格納集團的現有兵力與待遇如何？

瓦格納集團並未對外公佈其現有總兵力，但外媒以蘇勒達爾戰役（Soledar）單一戰爭來推測，認為瓦格納集團在蘇勒達爾一役就派出了1至2萬左右的進攻兵力，認為其規模遠超典型僱傭軍作戰的小分隊規模，而這還不是瓦格納集團的全部兵力。

報導稱，瓦格納集團的訓練標準較高，加上其成員中有大量從特種部隊退役的老兵，不僅經驗豐富，也熟諳俄軍運作，因此俄軍特別器重瓦格納集團。

資料顯示，加入瓦格納集團的退伍軍人和外籍人員每個月薪資高達24萬盧布（約新台幣9萬元），而在俄烏戰爭期間招募的囚犯，只要參戰6個月並存活就可以得到赦免，另外還有15萬至70萬盧布（約新台幣5.5萬至26萬元）的績效獎金。如果人員死亡則將一次性發放100萬盧布（約新台幣37萬元）的撫恤金。

As 'Putin's chef' Prigozhin becomes ever bolder in challenging Vladimir... who are the mercenary army's other senior figures? https://t.co/BPe9tOOcl8 pic.twitter.com/jGV4j0Xbqe — Daily Mail Online (@MailOnline) June 24, 2023

瓦格納集團的其他重要核心人物有誰？

除了創辦人烏特金與普丁過去的盟友普里格津外，瓦格納集團內還有4名重要的核心人物。

曾在俄羅斯服役期間獲得最高軍事榮耀「俄羅斯聯邦英雄」的特羅舍夫（Andrei Troshev），據說是瓦格納指揮結構中資歷高於烏特金的人。曾是前武裝部隊上校的他，被歐盟稱為瓦格納的參謀長，而他也曾在2016年的授獎活動中被拍到與烏特金和普丁並肩而立。

55歲的皮卡洛夫（Konstantin Pikalov）則被人們普遍認為是瓦格納非洲業務的負責人，並利用自身創立的私人保安公司Convoy作掩護，為俄羅斯支持的非洲官員與俄羅斯GRU的充當聯繫人。俄羅斯國防副部長、GRU副局長兼普丁前私人保鏢久明（Alexei Dyumin）也被認定是瓦格納的密切聯絡人。

曾獲得勳章的62歲海軍上將科斯秋科夫（Igor Kostyukov）自2018年以來，就一直是GRU的負責人。雖然他沒有直接參與瓦格納早年的創建或領導，但外界認為，GRU與瓦格納關係密切，因此他肯定也參與了瓦格納的運作，甚至瓦格納有可能會直接向他匯報工作成果。