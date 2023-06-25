瓦格納殺到莫斯科接1電話就秒撤　背後原因曝：和「他」有20年交情

▲白俄總統魯卡申科（左）普里格津（右）有20年的交情。（組圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）23日號召「正義行軍」後在24小時內撤兵，克里姆林宮透露，這一切都歸功於白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋，因為他與瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）私下有著長達20年的交情。

據路透社報導，克林姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）24日在記者會上證實，在白俄總統魯卡申科斡旋下，普里格津已和俄羅斯總統普丁達成協議，普里格津將撤回24日已前進至首都莫斯科200公里處的瓦格納士兵，以避免「流血事件」發生。

▲克林姆林宮發言人培斯科夫感謝白俄總統居中斡旋。（圖／CFP）

培斯科夫拒絕透露俄羅斯是否對普里格津做出了任何讓步，但他證實俄羅斯將撤銷此前對普里格津的刑事指控，而追隨普里格津「正義行軍」的瓦格納士兵也不會面臨任何訴訟。據悉，普里格津之後將轉赴白俄。

報導稱，普丁在當地24日上午與魯卡申柯通話，在電話中向對方介紹了俄羅斯的國內局勢後，與普里格津相識20年的魯卡申柯就自願協助俄羅斯居中斡旋。據悉，普里格津和魯卡申柯會談了一天，最後白俄才宣布普里格津接受其建議，停止武裝叛變的行動。

儘管瓦格納此前曾多次控訴俄軍拒絕提供彈藥支援、意圖炸死其手下，但普里格津將他和俄羅斯國防部之前的「口水戰」升級成武裝叛變的主因是俄羅斯國防部6月10日發布了一份行政命令，要求國內所有非正規的志願部隊，都必須在今年7月以前歸建、和軍方簽署合約。