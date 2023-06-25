影片曝！瓦格納傭兵一夕變搖滾巨星　俄羅斯市民搶合照歡送

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的命令下，發動一日叛變，揮軍進逼莫斯科，迫使總統普丁連忙搭機撤離。經過白俄總統斡旋後，瓦格納集團同意撤軍，但過去幾小時多段影片上傳，許多俄羅斯民眾竟然紛紛上街與這群傭兵合照、揮手送別，不斷喊著「瓦格納」，宛如對待搖滾巨星一般看著車隊駛離，這樣的民情對於普丁來說，恐怕才是最該擔心的。

▲俄羅斯市民「歡送」瓦格納傭兵。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

普里格津接受白俄總統盧卡申科的斡旋後，在普丁本人親自保證「無須負擔後果」與「安全離開俄羅斯」等條件下，他旋即點頭收兵，從占領的俄羅斯城市羅斯托夫（Rostov）連夜撤兵。

儘管先前影片顯示，一名牽著單車的老翁在街上痛斥瓦格納傭兵「這哪門子保家衛國」，但在傭兵團搭車撤離時，許多俄羅斯年輕人、中年人都紛紛上街，拿起手機、相機瘋狂拍照，還和搭乘座車的普里格津來個兄弟式握手，也有不少人和傭兵合照。

▲▼市民大喊「瓦格納、瓦格納」，熱情向車隊揮手，還和普里格津握手。（圖／翻攝推特「@visegrad24」）

人群中有男子高舉著「六」的手勢，彷彿在為搖滾巨星加油打氣，維持秩序的傭兵忽然對天連開數槍，宛如放炮慶祝，人群也歡呼吶喊。受到瓦格納集團占領的俄羅斯城市，市民居然如此興奮，讓外界看到普丁鐵幕下不少民眾的真實心聲，如此「離經叛道」的行為很快在網路上流傳開來，而普丁在經歷瓦格納重挫威信之後，盟友和敵對集團將如何看待他，相當值得注意。