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女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

記者張靖榕／綜合外電報導

奈及利亞女歌手艾拉斯達（Ayra Starr）多次被認為穿過於暴露的服裝登台，因此成為爭議話題，她日前在希臘參加音樂節表演，也因為短裙幾乎遮不住底下的貼身褲，陰部形狀略微明顯，再度遭到網友議論，她本人也在推特回嗆，「你看過褲子了！恭喜，你的人生終於解鎖了一些東西。」

▲艾斯拉達在社群媒體活躍，經常火辣現身。（圖／翻攝推特）

▲艾拉斯達被網友指陰部形狀明顯。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，21歲的艾拉斯達，這些年除了音樂以外，喜歡穿著暴露服裝登台的表演風格也為人所知。她日前在希臘「釋放雅典音樂節」登台表演，作為歐洲巡迴的第一站，結果再度引來一身腥。

一名網友分享艾拉斯達的表演片段，只見艾拉斯達在台上搔首弄姿、賣力表演，短裙底下的貼身短褲也顯露在眾人眼前，底下除了部分網友下載該片段外，許多網友紛紛留言，「百分之99.99的人在看這影片的時候，都不是在看表演」、「為了想要上台表演，你必須把自己脫光」，還有許多對她下體的評論，甚至有網友將重點部位截圖放大。

▼艾拉斯達在社群媒體活躍，經常火辣現身。（圖／翻攝推特）

▲艾斯拉達在社群媒體活躍，經常火辣現身。（圖／翻攝推特）

▲艾斯拉達在社群媒體活躍，經常火辣現身。（圖／翻攝推特）

▲艾斯拉達在社群媒體活躍，經常火辣現身。（圖／翻攝推特）

艾拉斯達當天轉貼了該名網友的貼文，對酸民們開嗆，「這完全就是搭配的短褲，但對你來說很特別！你見識到了褲子！恭喜，你的人生終於解鎖了那一點成就。」

不過網友們似乎不當一回事，「我愛妳的褲子」、「我不在乎，讓我當妳的奴隸吧，艾拉斯達」，也有網友酸，以艾拉斯達的個性，轉發酸民貼文再嗆人的舉動，只是為了刺激她推文的流量和留言數。

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