女歌手台上露緊身褲「形狀明顯」　嗆酸民：你們終於看過褲子了

記者張靖榕/綜合外電報導

奈及利亞女歌手艾拉斯達(Ayra Starr)多次被認為穿過於暴露的服裝登台,因此成為爭議話題,她日前在希臘參加音樂節表演,也因為短裙幾乎遮不住底下的貼身褲,陰部形狀略微明顯,再度遭到網友議論,她本人也在推特回嗆,「你看過褲子了!恭喜,你的人生終於解鎖了一些東西。」

▲艾拉斯達被網友指陰部形狀明顯。(圖/翻攝推特)

綜合外電報導,21歲的艾拉斯達,這些年除了音樂以外,喜歡穿著暴露服裝登台的表演風格也為人所知。她日前在希臘「釋放雅典音樂節」登台表演,作為歐洲巡迴的第一站,結果再度引來一身腥。

一名網友分享艾拉斯達的表演片段,只見艾拉斯達在台上搔首弄姿、賣力表演,短裙底下的貼身短褲也顯露在眾人眼前,底下除了部分網友下載該片段外,許多網友紛紛留言,「百分之99.99的人在看這影片的時候,都不是在看表演」、「為了想要上台表演,你必須把自己脫光」,還有許多對她下體的評論,甚至有網友將重點部位截圖放大。

▼艾拉斯達在社群媒體活躍,經常火辣現身。(圖/翻攝推特)

艾拉斯達當天轉貼了該名網友的貼文,對酸民們開嗆,「這完全就是搭配的短褲,但對你來說很特別!你見識到了褲子!恭喜,你的人生終於解鎖了那一點成就。」

These are literally matching shortssss , but amazing for you ! You’ve seen pant ! Congratulations, you’ve finally achieved something in your life https://t.co/QhhvPVMnKI