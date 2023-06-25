克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯





▲普丁保證讓普里格津離開俄羅斯，換取瓦格納集團取消對莫斯科的進軍。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮今天宣布，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將離開俄羅斯，前往白俄羅斯，且針對他的刑事案件將被撤銷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，針對普里格津的刑事案件將被撤銷，他本人則將前往白俄羅斯。

根據培斯科夫辦公室的說法，俄羅斯總統普丁親自保證普里格津將可離開俄羅斯，這是阻止瓦格納軍隊向莫斯科進軍的協議的一部分。

法新社報導，培斯科夫還表示，莫斯科與瓦格納集團「已達成協議，瓦格納戰士將返回基地」。至於未參與叛亂的瓦格納士兵，將獲准正式加入俄羅斯軍隊。

培斯科夫指出，參加莫斯科所謂「武裝叛亂」的其他瓦格納準軍事部隊成員也不會遭到起訴，「我們一直很尊重他們在（烏克蘭）前線的英勇事蹟。」

培斯科夫還說，瓦格納的叛亂行動「不可能」影響俄羅斯對基輔的軍事進攻行動。

他也表示，莫斯科很感謝白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為調解危機所做的努力。

培斯科夫告訴記者，魯卡申柯主動提出斡旋，並得到普丁的同意，因為他與普里格津已有大約20年之久的私交。

他強調，「避免流血、內鬨和無法預測結果的衝突就是最高目標」，白俄領導人魯卡申柯的斡旋努力就是為了實現上述目標。