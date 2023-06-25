　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

▲普丁,普里格津。（組圖／達志影像／美聯社）

▲普丁保證讓普里格津離開俄羅斯，換取瓦格納集團取消對莫斯科的進軍。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯克里姆林宮今天宣布，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）將離開俄羅斯，前往白俄羅斯，且針對他的刑事案件將被撤銷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者，針對普里格津的刑事案件將被撤銷，他本人則將前往白俄羅斯。

根據培斯科夫辦公室的說法，俄羅斯總統普丁親自保證普里格津將可離開俄羅斯，這是阻止瓦格納軍隊向莫斯科進軍的協議的一部分。

法新社報導，培斯科夫還表示，莫斯科與瓦格納集團「已達成協議，瓦格納戰士將返回基地」。至於未參與叛亂的瓦格納士兵，將獲准正式加入俄羅斯軍隊。

培斯科夫指出，參加莫斯科所謂「武裝叛亂」的其他瓦格納準軍事部隊成員也不會遭到起訴，「我們一直很尊重他們在（烏克蘭）前線的英勇事蹟。」

培斯科夫還說，瓦格納的叛亂行動「不可能」影響俄羅斯對基輔的軍事進攻行動。

他也表示，莫斯科很感謝白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為調解危機所做的努力。

培斯科夫告訴記者，魯卡申柯主動提出斡旋，並得到普丁的同意，因為他與普里格津已有大約20年之久的私交。

他強調，「避免流血、內鬨和無法預測結果的衝突就是最高目標」，白俄領導人魯卡申柯的斡旋努力就是為了實現上述目標。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝「他」居中斡旋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

分析：普丁豢養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

快訊／白俄羅斯幫調停　瓦格納領袖急剎：同意停止在俄武裝行動

G7外長為瓦格納叛亂通話　美國及西方官員措手不及

加航副機師飛到一半「喪失駕駛能力」　機上乘客接手著陸

瓦格納傭兵兵變！北上將抵達莫斯科　傭兵集團首腦是何方人物？

白俄總統也怕「瓦格納傭兵」叛亂　家族成員專機飛抵土耳其

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

桃園浩克

瓦格納行為屬「武裝叛變」　普丁：如同在俄羅斯背後捅刀

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

分析：普丁豢養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

快訊／白俄羅斯幫調停　瓦格納領袖急剎：同意停止在俄武裝行動

G7外長為瓦格納叛亂通話　美國及西方官員措手不及

加航副機師飛到一半「喪失駕駛能力」　機上乘客接手著陸

瓦格納傭兵兵變！北上將抵達莫斯科　傭兵集團首腦是何方人物？

白俄總統也怕「瓦格納傭兵」叛亂　家族成員專機飛抵土耳其

喜事變喪事！新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

春天不容錯過戀愛番！《放學後失眠的你》失眠夜晚譜出青春、心動物語

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

今起防「劇烈天氣」　強對流擴大時間曝

竹北連環氣爆肇因曝！　市長深夜最新回應

內雙＆單眼皮必學「延伸感眼妝」畫法　矯正、放大眼型更乾淨細緻

收假日國5連塞11小時　「國道11條地雷路段」出爐！好走時段曝

克宮：瓦格納首腦不會被起訴　「普丁保證」可離開俄羅斯

CNN：美官員早發現瓦格納動員跡象　未料情勢急遽升高

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

搶著下飛機！空姐曝「1行為」根本白痴

瓦格納傭兵兵變　首腦是何方人物？

普丁簽新徵兵令：服役年限提高至70歲

25歲男爽中「3.1億樂透」！3年後超慘下場曝

瓦格納叛亂　白俄總統家專機飛土耳其

3台男「越南運毒480公斤」被判死刑

加航副機師突喪失駕駛能力　機上乘客救援

G7外長為瓦格納通話　西方措手不及

更多熱門

相關新聞

CNN：美早發現瓦格納動員　未料情勢急遽升高

CNN：美早發現瓦格納動員　未料情勢急遽升高

3名消息人士表示，美國情報官員早就知道，瓦格納集團首腦普里格津長期計劃對俄羅斯軍事領導階層發起重大挑戰，但目前尚不清楚他的終極目標為何。

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

澤倫斯基：普丁可能「非常害怕」　已藏身安全之處

普丁養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

普丁養的「怪物」反咬主人　恐永遠重創威信

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

瓦格納領袖同意了：停止俄境內行動

關鍵字：

俄羅斯克里姆林宮瓦格納普里格津Yevgeny Prigozhin白俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO結婚證書一簽就變了

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

普丁專機升空逃跑了　克宮回應

炎亞綸2個月前才「幫耀樂宣傳公演」　IG限動曝光

莫斯科市長宣布：周一停止上班上課

瓦格納往莫斯科推進　遭俄軍直升機開火

普丁抄家瓦格納首腦　搜出14億現金

3生肖「端午過後」財運暴漲　屬虎要發了

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面