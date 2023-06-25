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瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝白俄總統居中斡旋

▲俄羅斯傭兵集團瓦格納的首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

▲普里格津的瓦格納集團，原先已挺進到距離莫斯科不到200公里處。（圖／路透）

文／中央社俄羅斯頓河畔羅斯托夫24日綜合外電報導

俄羅斯瓦格納集團首腦今天宣布同意撤軍，以避免「流血事件」，並緩和對總統普丁構成嚴重挑戰的局勢；普丁則對居中斡旋撤軍的白俄總統表達感謝之意。

路透社報導，瓦格納集團首腦、曾是普丁忠實盟友的普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，截至撤軍之前，瓦格納戰士距離首都僅有200公里。他的部隊已佔領俄國南方的羅斯托夫市（Rostov），原本正準備進軍莫斯科。

普里格津在他發布的語音訊息中說道，「他們想要解散瓦格納軍事連。我們在6月23日發起了『正義遊行』，24小時之內，我們就到達了距離莫斯科200公里以內的地方。截至此時此刻，我們的戰士沒有流一滴血。」

「現在，可能流血的時刻已經到來。因為了解到…某一方可能流下俄羅斯人的鮮血，我們正在調轉縱隊，按計畫返回營地。」

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的辦公室表示，瓦格納集團停止在俄羅斯進一步行動的決定，是由盧卡申科居中斡旋，以換取莫斯科對瓦格納戰士的安全保證。

另據法新社報導，魯卡申科辦公室發布聲明指出，與普里格津的協商結束後，「白俄羅斯總統向俄羅斯總統詳細通報了與瓦格納領袖的談判結果」，普丁隨即「感謝了他的白俄羅斯同僚」。

瓦格納集團宣布撤軍後，俄羅斯南部的利佩茨克州（Lipetsk Oblast）地區當局也宣布解除原本頒布的維安限制。

稍早，普里格津宣稱他的「正義遊行」旨在清除腐敗無能的俄國指揮官，因為這些指揮官搞砸了烏克蘭戰爭。

普丁在克里姆林宮發表電視演說時表示，俄羅斯正面臨存亡威脅。

他說，「我們正為我們人民的生命和安全、為我們的主權和獨立、為保護俄羅斯這個擁有千年歷史國家的權利而戰」，他還矢言要懲罰「準備發動武裝叛亂的人」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，瓦格納的叛亂暴露出俄羅斯已經「徹底陷入混亂」。

他在夜間演說中表示，「今天，全世界都可以看到，俄羅斯的主人什麼也控制不了。這沒有任何意義，完全是一片混亂，完全沒有任何可預測性。」

此前，普里格津的軍隊在烏克蘭進行了最血腥的戰鬥，並與俄國軍方高層爭執了數個月之久。他還宣稱，自己不費一槍一彈就佔領了位於羅斯托夫市的俄羅斯南部軍區總部。

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快訊／瓦格納首腦宣布撤軍！　普丁感謝「他」居中斡旋

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