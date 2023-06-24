普丁傳逃出莫斯科！「總統專機升空」飛行路徑曝光　克宮回應了

▲俄羅斯總統普丁逃離莫斯科？克里姆林宮火速闢謠。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

傭兵組織瓦格納（Wagner）24日與普丁政府決裂，軍隊正在朝俄羅斯首都莫斯科挺進，有網友透過全球航班動態網站flightradar24發現，普丁總統專機24日下午2點突然升空，質疑普丁是否已經逃離莫斯科。對此，克里姆林宮火速否認消息，強調普丁仍然在莫斯科處理公務。

根據BBC報導，隨著瓦格納逐漸逼近莫斯科，有許多網友在 flightradar24網站發現，普丁總統專機之一的Ilyushin IL-96（呼號RSD697）在24日下午2點14分突然離開莫斯科，往聖彼得堡方向（西北方）飛行，不過航班訊號在特維爾市（Tver）附近就消失無蹤，無法確定普丁是否在該架飛機上。

報導透露，普丁在莫斯科西北方的瓦爾代湖（Lake Valdayskoye）附近擁有一處莊園，他曾在該莊園住過很長一段時間，並非一直常住在莫斯科。

▲除了RSD697外，還有2架隸屬於俄羅斯總統機隊的飛機24日從莫斯科飛往聖彼得堡。（圖／翻攝自flightradar24）

也有網友flightradar24發現，除了RSD697專機外，還有2架隸屬於俄羅斯總統機隊的A319（呼號RSD523）、Tu-214PU（呼號RSD629）24日下午2點也先後從莫斯科飛往聖彼得堡。

針對網路社群謠傳普丁逃離莫斯科的消息，克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov）24日火速闢謠，表示普丁總統目前仍在克里姆林宮處理公務。

此外，據烏克蘭媒體揭露，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）及他的親屬24日疑似乘坐呼號B28703專機從白俄首都明斯克離開，行經俄羅斯南部地區抵達土耳其，但相關訊息仍待查證。