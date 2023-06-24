瓦格納車隊「再4小時殺到」　莫斯科急挖掘戰壕、建機槍陣地

▲俄軍士兵正在莫斯科公路上修建防禦工事。（圖／翻攝自visegrad24推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）與普丁政府決裂後，迅速控制了頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）及沃羅涅日（Voronezh）的軍事設施。最新消息指出，瓦格納的車隊被目擊正在延M4公路北上莫斯科，而莫斯科也被發現有俄軍士兵正在建立防禦工事，「莫斯科戰役」恐怕會在未來數小時內打響。

根據歐洲媒體visegrad24報導，俄軍部隊正在莫斯科（Moscow）西南方入口處堆疊沙包、修建機槍陣地，同時也在郊區挖掘戰壕。報導中也釋出了瓦格納車隊正在延M4公路北上的畫面，且已經抵達利佩茨克（Lipetsk），距離莫斯科只剩下約4小時車程。

▲俄軍在莫斯科郊區挖戰壕。（圖／翻攝自KyivPost推特）

▲瓦格納車隊正在延M4公路北上。（圖／路透社）

另據BBC報導，利佩茨克州州長阿爾塔莫諾夫（Igor Artamonov）證實，瓦格納確實正在通過利佩茨克地區，為了確保利佩茨克的秩序以及公民安全，要求民眾在沒有緊急需要的情況下避免外出。

M4公路是莫斯科南方一條橫跨數個州的對外聯絡道路，從北到南沿途連結利佩茨克州、沃羅涅日州、羅斯托夫州及克拉斯諾達爾邊疆區。