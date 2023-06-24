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瓦格納領袖嗆普丁錯了「我們是愛國者」　沒有人會繳械認罪

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」24日與普丁政府翻臉，普丁事後在全國電視演說中指責「瓦格納的行為等同於叛國」。針對普丁的叛國說，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）再次回嗆，直指普丁的叛國指控「大錯特錯」，瓦格納才是愛國者。

根據BBC報導，普丁在全國演說中指責瓦格納叛國後，瓦格納首腦普里格津隨即在Telegram發布一支音訊反嗆普丁，「關於背叛祖國（Motherland）的問題，總統大錯特錯，我們才是祖國的愛國者，我們一直在為祖國戰鬥，即使現在也依然在戰鬥」。

普里格津接著說，瓦格納不會有任何人聽從普丁、俄國聯邦安全局（FSB）或其他任何人的要求繳械認罪，因為他們已經不想再看到自己祖國深陷貪腐、謊言及官僚主義中。

▲▼瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日上午現身俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部。（圖／路透）

▲瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

針對瓦格納與俄羅斯決裂一事，普丁24日於莫斯科時間上午10點發表電視演說，直指瓦格納的行為相當於武裝叛變．企圖從內部顛覆俄羅斯，如同在背後捅刀，這屬於叛國罪。

普丁雖然未提到瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），但他強調，一些俄羅斯人被欺騙犯下罪行，這些人的野心導致了叛國罪，將俄羅斯推向內戰，目前已採取反恐行動，叛變的人將付出代價。

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