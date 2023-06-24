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180名俄軍放下武器投降！　表態「拒絕對抗」瓦格納　

▲▼180名俄軍「放下武器」拒對抗瓦格納。（圖／翻攝自Telegram／Grey Zone）

▲180名俄軍拒絕對抗瓦格納。（圖／翻攝自Telegram／Grey Zone）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團24日叛變，首腦普里格津帶隊佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）和沃羅涅日市（Voronezh），而如今又傳出，有至少180名俄軍在靠近沃羅涅日市的布加耶夫卡過境點（Bugayevka）向瓦格納集團投降。

支持瓦格納集團（Wagner）的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）指出，在沃羅涅日市南邊的布加耶夫卡過境點，有180名俄羅斯士兵表示拒絕對抗瓦格納集團，隨後並放下武器投降。

從曝光的照片可以看到，整群俄軍穿著迷彩服列隊站著，手上和身上看似沒有任何武器。

普里格津於24日發起推翻莫斯科軍事高層行動，直接佔領位於頓河畔羅斯托夫市的俄軍南部軍區總部，要求與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）談判，而俄羅斯則反控普里格津「煽動叛變」。

俄羅斯總統普丁24日在電視演說中表示，瓦格納集團的行為相當於武裝叛變，反叛者的行動是在背後捅刀，將俄羅斯推向內戰，目前已採取反恐行動，叛變的人將付出代價。

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