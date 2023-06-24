普丁盟友請求出戰！車臣「已派兵前往緊張地區」：隨時準備助俄平叛

▲車臣共和國領導人卡狄羅夫聲稱，他的部隊已準備好協助俄羅斯平叛。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）與俄羅斯國防部發生內訌，俄羅斯總統普丁隨後在當地24日上午10時發表電視談話，承諾要讓反叛者受懲罰，而普丁的「鷹派盟友」卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）則迅速表態，車臣已準備好協助平息叛亂。

綜合路透社與俄媒報導，車臣共和國領導人卡狄羅夫發布聲明指出，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發起的武裝叛亂宛如在俄羅斯背後捅了一刀，「我一再警告，戰爭不是表達個人不滿和解決內部爭端的時候，我們必須時刻保持凝聚、平穩、可靠，不要被我們西方的敵人趁機利用」。

他也向瓦格納的士兵喊話，「無論你們被賦予了什麼任務，或被承諾了什麼，請永遠記得，國家安全與俄羅斯社會的凝聚力在此刻高於一切！」他強調，叛亂必須被鎮壓，因此車臣的武裝部隊現已出發前往局勢緊張區域，如果俄羅斯需要採取嚴厲措施的話，「那麼我們已經準備好了」。

瓦格納此前稱他們已佔領頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部與沃羅涅日（Voronezh）軍事設施，要求與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）談判，否則將進攻莫斯科。

白通社也在24日報導，普丁當天早上已和白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）通話，向其介紹了俄羅斯的國內局勢。