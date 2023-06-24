瓦格納總部被封鎖！俄武裝軍警衝入大樓　普里格津飯店餐廳全被查

The Special Purposes Mobile Unit of the Russian National Guard (OMON) and the Federal Security Service (FSB) are reported to be currently Raiding the Offices and Headquarters Building for the Wagner Group in the City of St. Petersburg. pic.twitter.com/F5yb5Kqy2r — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯國防部正式決裂，一舉攻下俄軍2個重要的軍事基地作為談判籌碼，但俄羅斯媒體拍到，瓦格納的總部大樓如今已被俄羅斯安全部隊突擊後封鎖。

▲俄羅斯封鎖了瓦格納集團的總部大樓與周邊街道，下同。（圖／路透）

BBC等多家外媒引述俄羅斯媒體報導，俄羅斯特別用途機動單位（OMON）在當地24日上午7時，派出2輛巴士來到瓦格納位於聖彼得堡（St. Petersburg）的總部大樓，隨後一群身著黑色制服、手握自動步槍的軍警迅速衝入大樓內，接管了瓦格納的總部。

俄媒Fontanka指出，俄羅斯帶走了現場幾名瓦格納集團人員，並派遣軍警守在入口處，嚴格禁止人員進出，而布拉戈維申斯基橋（Blagoveshchensky）周邊街道也有「戴著面罩的武裝人員」駐守在當地，因為那裡開有幾家與普里格津有關的飯店和餐廳。

此外，Telegram上也流出了一張照片，證實瓦格納總部正在接受俄羅斯軍警的搜查。俄羅斯現已就涉嫌「煽動叛變罪」對普里格津展開刑事調查。報導稱，一旦普里格津的罪名成立，那他恐將被判處最高20年的監禁。