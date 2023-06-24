英國防部：有俄軍默許瓦格納前進　俄「這部隊」忠誠度是成敗關鍵

▲瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日上午抵達頓河畔羅斯托夫市的俄軍南部軍區總部。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

傭兵組織瓦格納集團從烏克蘭越境攻進俄羅斯，控制頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）與沃羅涅日市（Voronezh）2個南部城市的軍事基地，目標是抵達莫斯科。英國國防部24日情報指出，這是俄國政府近年來面臨的最重大挑戰，部分俄軍甚至默許瓦格納前進，接下來俄羅斯安全部隊的忠誠度將是解決危機的關鍵。

英國國防部稍早在推特更新24日俄烏情報簡報，內容提到瓦格納部隊從至少2個地點，跨越烏克蘭邊境進入俄羅斯，而過程中有部分俄羅斯軍人「可能一直保持被動，默許瓦格納。」

▲瓦格納集團武裝人員24日在俄羅斯南部頓河畔羅斯托夫市街道上與一名俄軍交談。（圖／路透）

英國情報指出，瓦格納一部分部隊正在從沃羅涅日州往北移動，「幾乎可以肯定，他們的目標是到達莫斯科」。沃羅涅日州位於俄羅斯首都莫斯科與頓河畔羅斯托夫市之間，英國國防部認為，瓦格納「幾乎確定」占領了頓河畔羅斯托夫的關鍵安全要地，包含負責俄羅斯在烏克蘭軍事行動的總部。

▲瓦格納坦克開進頓河畔羅斯托夫市區。（圖／路透）

英國國防部分析道，這次傭兵叛亂是「俄羅斯政府近年來面臨的最重大挑戰」，傭兵首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）與俄軍高層的分歧正在升級成「徹底的軍事對抗」。至於這場危機該如何收場，英國軍方認為「接下來數小時之內，俄羅斯安全部隊、尤其是俄羅斯國民警衛隊（OMON）的忠誠度將是關鍵」。