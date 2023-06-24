快訊／普丁：瓦格納行為屬「武裝叛變」　如同在俄羅斯背後捅刀

▲俄羅斯總統普丁24日發表電視演說。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）於莫斯科時間24日上午10時發表電視演說，直指瓦格納集團（Wagner）的行為相當於武裝叛變，反叛者的行動是在背後捅刀，將俄羅斯推向內戰，目前已採取反恐行動，叛變的人將付出代價。

普丁表示，瓦格納的行為相當於武裝叛變．企圖從內部顛覆俄羅斯，如同在背後捅刀，這屬於叛國罪，「我們正在為公民的生命安全，以及我們的領土完整而戰，我們需要團結所有力量，我們應該消除任何分歧。」

普丁雖然未提到瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），但他強調，一些俄羅斯被欺騙犯下罪行，這些人的野心導致了叛國罪，將俄羅斯推向內戰，目前已採取反恐行動，叛變的人將付出代價，「那些叛變的人背叛了俄羅斯，我敦促任何參與其中的人停止以任何形式參與武裝衝突。」

▲俄羅斯總統普丁與瓦格納首腦普里格津。（圖／達志影像／美聯社）



普丁指出，俄羅斯的武裝部隊已經得到必要回應，將採取果斷行動來穩定頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的局勢，「叛軍正在把俄羅斯推向失敗和投降。」

普里格津24日宣布佔領頓河畔羅斯托夫市的俄軍南部軍區總部，並要求與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）。

莫斯科當局稍早喊話瓦格納旗下僱傭兵稱，不要助紂為虐，更強調只要願意服從普丁的命令，俄國就會保障他們的人身安全。