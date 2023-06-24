快訊／瓦格納再下一城！　宣布已控制沃羅涅日軍事基地

▲普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的瓦格納集團宣布再控制另一座城市的軍事設施。圖為瓦格納成員部署在南部城市頓河畔羅斯托夫街頭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）24日上午才宣布控制了俄軍南部軍區總部，稍早瓦格納Telegram頻道帳號又發文稱，俄國南部城市沃羅涅日（Voronezh）的軍事設施也落入瓦格納控制。另外，俄羅斯安全部隊現已封鎖瓦格納總部大樓。

根據CNN報導，瓦格納官方Telegram頻道稍早發布簡短聲明稱，「沃羅涅日的軍事設施已由瓦格納軍事管理公司控制。軍隊轉而站在人民的一邊。」此前，普里格津24日現身南部頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部。他在一段影片中表示，包含機場在內，全城的所有軍事基地都在瓦格納的控制之下。

此前，沃羅涅日州州長表示，「一支軍備車隊正在沿著M-4頓河聯邦高速公路行駛」，在464至777公里處實施交通封閉，呼籲市民不要前往該路段。CNN補充，M-4公路是一條連接沃羅涅日和頓河畔羅斯托夫的高速公路，沃羅涅日則位於羅斯托夫州的正北方。

另據俄羅斯官媒俄新社報導，俄羅斯安全部隊已經封鎖了位於聖彼得堡（St. Petersburg）的瓦格納總部大樓。在網傳影片中，瓦格納總部建築外出現俄羅斯聯邦安全局（FSB）與俄羅斯國民警衛隊（OMON）人員。