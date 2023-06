快訊／瓦格納再下一城！　宣布已控制沃羅涅日軍事基地

▲普里格津(Yevgeny Prigozhin)領導的瓦格納集團宣布再控制另一座城市的軍事設施。圖為瓦格納成員部署在南部城市頓河畔羅斯托夫街頭。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

傭兵組織瓦格納集團(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)24日上午才宣布控制了俄軍南部軍區總部,稍早瓦格納Telegram頻道帳號又發文稱,俄國南部城市沃羅涅日(Voronezh)的軍事設施也落入瓦格納控制。另外,俄羅斯安全部隊現已封鎖瓦格納總部大樓。

根據CNN報導,瓦格納官方Telegram頻道稍早發布簡短聲明稱,「沃羅涅日的軍事設施已由瓦格納軍事管理公司控制。軍隊轉而站在人民的一邊。」此前,普里格津24日現身南部頓河畔羅斯托夫市(Rostov-on-Don)的俄軍南部軍區總部。他在一段影片中表示,包含機場在內,全城的所有軍事基地都在瓦格納的控制之下。

此前,沃羅涅日州州長表示,「一支軍備車隊正在沿著M-4頓河聯邦高速公路行駛」,在464至777公里處實施交通封閉,呼籲市民不要前往該路段。CNN補充,M-4公路是一條連接沃羅涅日和頓河畔羅斯托夫的高速公路,沃羅涅日則位於羅斯托夫州的正北方。

另據俄羅斯官媒俄新社報導,俄羅斯安全部隊已經封鎖了位於聖彼得堡(St. Petersburg)的瓦格納總部大樓。在網傳影片中,瓦格納總部建築外出現俄羅斯聯邦安全局(FSB)與俄羅斯國民警衛隊(OMON)人員。

