烏克蘭回應瓦格納叛變！秀「俄街頭被佔領」畫面：反恐行動剛開始

▲烏克蘭一名總統高級助理秀出現場畫面,聲稱瓦格納已在俄羅斯領土上展開「反恐行動」。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

傭兵組織瓦格納集團(Wagner)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)23日與俄羅斯國防部正式決裂,隨後被俄羅斯以涉嫌「煽動叛變」展開刑事調查,讓俄羅斯如今攻打烏克蘭的軍力出現內部分裂。烏克蘭對此表示,普里格津的行為如同一場「反恐行動」,而這只是俄羅斯一切的開頭而已。

據《衛報》報導,烏克蘭總統高級助理波多利亞克(Mykhailo Podolyak)24日在推特秀出瓦格納佔領頓河畔羅斯托夫市市的畫面,將普里格津的行為描述成一場「反恐行動」,還聲稱「俄羅斯的一切才剛剛開始」。

#Prigozhin's (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and "#SMO." The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP