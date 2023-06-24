烏克蘭回應瓦格納叛變！秀「俄街頭被佔領」畫面：反恐行動剛開始

▲烏克蘭一名總統高級助理秀出現場畫面，聲稱瓦格納已在俄羅斯領土上展開「反恐行動」。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

傭兵組織瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日與俄羅斯國防部正式決裂，隨後被俄羅斯以涉嫌「煽動叛變」展開刑事調查，讓俄羅斯如今攻打烏克蘭的軍力出現內部分裂。烏克蘭對此表示，普里格津的行為如同一場「反恐行動」，而這只是俄羅斯一切的開頭而已。

據《衛報》報導，烏克蘭總統高級助理波多利亞克（Mykhailo Podolyak）24日在推特秀出瓦格納佔領頓河畔羅斯托夫市市的畫面，將普里格津的行為描述成一場「反恐行動」，還聲稱「俄羅斯的一切才剛剛開始」。

#Prigozhin's (#Wagner) counter-terrorist operation on the territory of #Russia has already led to the capture of #Rostov, several federal highways, the headquarters of the Southern District and "#SMO." The events gained widespread publicity in Russia and even an insulting legal… pic.twitter.com/2nNoxizcvP — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023

他指出，「普里格津在俄羅斯境內的反恐行動已導致頓河畔羅斯托夫市、數條聯邦高速公路，以及俄羅斯南部軍區總部被佔領。這些事件在俄羅斯引起廣泛關注，俄羅斯聯邦安全局、國家反恐委員會和總檢察長辦公室甚至進行了侮辱性的法律評估。」

他補充，「俄羅斯精英階層之間的分歧過於明顯，但同意並假裝一切都沒問題是行不通的。瓦格納和俄羅斯國防部之間一定有一方必須承受失敗，要麼是普里格津以致命結局結束，要麼是『反普里格津』集體結束。這一切在俄羅斯才剛剛開始。」

傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津23日發起推翻莫斯科軍事高層行動，直搗頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don）的俄軍南部軍區總部，要求與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）談判，而俄羅斯則反控普里格津「煽動叛變」。俄羅斯總統普丁在台灣24日下午3時就此事發布電視談話，聲稱他正為俄國人民的生命和安全而戰。