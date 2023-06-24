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為搶第一個下飛機！　空姐曝艙門打開前「做1行為」根本白痴

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

▲有國外空姐表示，急著站起來要搶先下飛機的人「像白痴」。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

飛機降落抵達時總會有一些人搶著第一個站起來拿行李，然而，國外一名擁有10年經驗的空服員說，在飛機停止、艙門打開之前就從座位上站起來的人「就是個白痴（idiot ）」，她很驚訝有這麼多人認為，越早站起來就能越快地下飛機，事實上大家最終都會在行李轉盤旁邊「再次相見」。

這名空姐在太陽報線上旅遊網撰文，解釋為何下飛機前應該耐心地坐著等待艙門打開，而不是搶先站起來給別人製造麻煩，她可以理解長途飛行後乘客不想再多待一秒，尤其如果身高比較高又坐在腿部空間不大的位置，確實可能無法控制地想站起來，但她說，這就像是搭巴士剛下高速公路就解開安全帶，試圖在車裡走動，這時車輛仍在行駛，可能仍有危險。

空姐表示，其實飛機在地面受傷的乘客比在空中受傷的案例更多，大多時候都是因為他們沒有坐在座位上、沒繫安全帶。她強調，在降落後比其他人早幾步從座位上站起來、想先下飛機的人，最終並不會快速地到達任何地方，還會被空服員制止。她說，除非座位靠走道，不然提早站起來，就必須彎腰駝背，以防頭部撞到上方行李艙，這對膝蓋和脖子沒有好處。

▲▼機場,搭飛機,旅行,旅客。（圖／CFP）

▲就算搶第一個下飛機仍然要等待領行李。（示意圖／CFP）

另外她說，下飛機時偶爾會遇到拿行李速度緩慢的人，有時候就算能越過他們，前面走道仍然塞成一團，並沒有比較快。即使出了飛機，全部的乘客也會在機場航廈檢查護照的關卡或行李轉盤處「集合」，因此趕著下飛機並沒有太大意義。她認為最好的方式是保持冷靜，根據座位一排接一排、一個接一個地有序且流暢地離開，才能防止人們互相推擠。

但空姐也表示，若真的很想早點下飛機，建議選擇飛機前段、靠左邊的座位，通常會比較接近艙門出口，如果是搭乘小型飛機就可以選擇靠近後門的位置，出發前也可以研究不同的飛機型號來選擇避開下機人潮的最佳座位。但無論如何，這也只會為你節省微不足道的幾秒鐘時間，並且讓你看起來像個為了趕著下機非常心急的白痴。

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